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В интернатах Кыргызстана увеличат питание на 211 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев проинспектировал Токмокский психо-неврологический интернат №2. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

В рамках рабочей поездки было проведено рабочее совещание по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы". Министр дал поручение сформировать новое меню с учетом увеличения выделяемых среств.

"В Кыргызстане на сегодняшний день проживает 197 тысяч взрослых и детей с инвалидностью. Часть из них, в основном это люди с ментальными нарушениями, ДЦП, находятся в интернатных учреждениях.

З декабря, в рамках Международного дня инвалидов, президент КР Садыр Жапаров посетил Беловодский психоневрологический интернат, смог воочию увидеть жизнь детей с инвалидностью. Там же он дал поручение повысить норму питания в интернатах в два раза, поскольку она больше не соответствует требуемому качеству жизни.

6 декабря указ был подписан, для пожилых людей и взрослых с инвалидностью норма питания составит 200 сомов, для детей – 220 сомов. В рамках реализации поручения мы также учли те интернаты, которые находятся в ведении Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения.

На повышение нормы питания потребуется дополнительно 211 млн сомов. Минфин уже изыскал эти средства", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/410646
Теги:
дети, Кыргызстан, интернат, Министерство социального развития
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