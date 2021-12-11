Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 16 декабря состоится Вечер балета, посвященный памяти выдающегося танцовщика и балетмейстера, народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии СССР, профессора Урана Сарбагышева.

В программе: номера классической и современной хореографии в исполнении солистов и артистов балетной труппы театра.

Начало в 17 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева в субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря, можно посмотреть лирическую драму "Кызыл алма" ("Красное яблоко") по одноименному рассказу Чингиза Айтматова. Режиссер-постановщик, автор инсценировки и музыкального оформления заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков.

Начало в 18 часов.

17, 18 и 19 декабря в репертуаре БГДТ спектакль "Наваждение" по произведению Али Амирли. Представление пройдет на русском языке. Режиссер-постановщик заслуженный деятель культуры Таджикистана Султон Усмонов.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 16, 17 и 18 декабря впервые пройдет фестиваль русской культуры и традиций "Русская зима". Программа фестиваля масштабная.

17 декабря состоятся торжественное открытие фестиваля и выставка-ярмарка народных промыслов "Русский сувенир".

Начало в 10 часов.

Праздничный концерт "Русская зима" с участием детских творческих коллективов и коллективов, представляющих народы России, начнется в 10 часов 30 минут.

Гостей ждет и демонстрация-продажа коллекции одежды в русском стиле модельера-дизайнера Елены Топтыгиной.

Начало в 11 часов.

Театр Gala приглашает всех на интерактивную музыкальную русскую народную сказку для детей и взрослых в 12 часов.

Модельер-дизайнер Елена Топтыгина даст мастер-класс по созданию воротничков в русском стиле.

Мастер-класс пройдет с 12 до 13 часов.

Интерактивная программа по русским зимним играм, викторина "Традиции русской зимы" ждут публику в 16 часов.

Завершит программу первого дня фестиваля спектакль Театра Gala "Темные аллеи" по Ивану Бунину.

Начало в 17 часов.

18 декабря

Концерт детских коллективов "Зимушка-зима" начнется в 10 часов.

Мастер-класс "Новогодняя свеча" - в 11 часов.

На мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол "Берегиня" можно прийти в 12 часов.

Мастер-класс по керамической лепке - в 13 часов.

Мастер-класс по росписи новогодних игрушек "Елочное убранство" пройдет в 14 часов.

Мастер-класс по квиллингу "Новогодняя открытка" - в 15 часов.

Концерт солистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет с 17 до 18 часов.

19 декабря

Театр Gala приглашает на интерактивную музыкальную русскую народную сказку для детей и взрослых в 11 часов.

Мастер-класс по живописи начнется в 12 часов 30 минут.

Семейный творческий конкурс "Семья года" состоится в 15 часов.

Торжественное закрытие фестиваля с показом верхней одежды из меха, награждением участников и праздничным концертом пройдет с 16 до 18 часов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 12 декабря, по традиции малышам покажут два сказочных представления, на русском и кыргызском языках. Сначала мальчишки и девчонки посмотрят спектакль "Кот в сапогах", а затем детей ждет история под названием "Кыялкеч Егор".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 16 декабря на Большой сцене пройдет VIII Международный фестиваль "Культура народов Северного Кавказа".

Вход свободный.

Начало в 18 часов.

В Малом зале филармонии в этот день состоится юбилейный концерт Президентского камерного оркестра "Манас". Коллектив отметит свое 20-летие. Прозвучат произведения Баха, Шостаковича, Молдобасанова и других композиторов.

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" и АртХолле на этой неделе открылась выставка произведений трех известных кыргызских художников – Жыргала Матураимова, Алмаза Шаршекеева и Абая Насиридин уулу.

Посетить экспозицию можно до 29 декабря.

Филиал "Галереи М" и АртХолл расположены в ЦУМ-2 "Айчурек" на 4-м этаже.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 14 декабря начинает работу ярмарка творческих подарков "Хан Базар".

Посетители ярмарки смогут приобрести здесь подарки для родных и друзей: вязаные и войлочные изделия, украшения из камней, серебра, войлока, бисера, эпоксидной смолы, полимерной глины, елочные украшения, игрушки, книги, интересные предметы интерьера, керамику, коврики, изделия из бересты, сундучки, аксессуары из кожи, посуду из дерева. А также антиквариат, этно-одежду, крафтовую косметику из Сибири.

Ярмарка будет работать с 11 до 18 часов до 29 декабря.

Вход на ярмарку свободный.