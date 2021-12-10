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В Бишкеке посольство Катара отметило свой главный национальный праздник

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке состоялся дипломатический прием, посвященный празднованию национального дня государства Катар и который ежегодно отмечается 18 декабря.

Прием состоялся в одном из известных отелей города Бишкек.

В мероприятии приняли участие представители правительства и Жогорку Кенеша, руководство МИД КР, представители международных организаций, послы аккредитованных в Кыргызстане стран, а также представители ряда организаций партнеров посольства.

В своей торжественной речи Посол Катара в Кыргызстане Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти отметил положительную тенденцию в двусторонних отношениях с Кыргызстаном, а также важность стратегического партнерства между нашими странами.

Выступил также с приветственной речью и первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, который поздравил представителей посольства Катара с их национальным праздником.

Во время приема гостям был представлен документальный фильм, посвященный последним достижениям государства Катар.


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URL: https://www.vb.kg/410652
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