В Бишкеке посольство Катара отметило свой главный национальный праздник

В Бишкеке состоялся дипломатический прием, посвященный празднованию национального дня государства Катар и который ежегодно отмечается 18 декабря.

Прием состоялся в одном из известных отелей города Бишкек.

В мероприятии приняли участие представители правительства и Жогорку Кенеша, руководство МИД КР, представители международных организаций, послы аккредитованных в Кыргызстане стран, а также представители ряда организаций партнеров посольства.

В своей торжественной речи Посол Катара в Кыргызстане Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти отметил положительную тенденцию в двусторонних отношениях с Кыргызстаном, а также важность стратегического партнерства между нашими странами.

Выступил также с приветственной речью и первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, который поздравил представителей посольства Катара с их национальным праздником.

Во время приема гостям был представлен документальный фильм, посвященный последним достижениям государства Катар.