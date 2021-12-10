Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

В ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб

146  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 декабря, примет участие в заключительном в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции, которое пройдет под председательством Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главам государств-членов ЕАЭС будет представлена информация по итогам проведенной работы в 2021 году, в том числе о ходе исполнения мероприятий, заложенных в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кроме того, ожидается подписание Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, рассмотрение вопросов исполнения бюджета Евразийского экономического союза за 2020 год и проекта бюджета на 2022 год, основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2022 год, а также иных вопросов, связанных с углублением интеграционных процессов.

На данном заседании ВЕЭС будет также рассмотрен вопрос перехода председательства в органах Евразийского экономического союза от Республики Казахстан Кыргызской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410653
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  