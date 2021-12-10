В ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 декабря, примет участие в заключительном в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции, которое пройдет под председательством Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главам государств-членов ЕАЭС будет представлена информация по итогам проведенной работы в 2021 году, в том числе о ходе исполнения мероприятий, заложенных в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кроме того, ожидается подписание Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, рассмотрение вопросов исполнения бюджета Евразийского экономического союза за 2020 год и проекта бюджета на 2022 год, основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2022 год, а также иных вопросов, связанных с углублением интеграционных процессов.

На данном заседании ВЕЭС будет также рассмотрен вопрос перехода председательства в органах Евразийского экономического союза от Республики Казахстан Кыргызской Республике.