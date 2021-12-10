Роспотребнадзор раскрыл отличия течения коронавируса при омикрон-штамме

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что течение коронавируса при заражении омикрон-штаммом обладает рядом признаков. Эксперт раскрыла их в интервью РИА Новости.

Течение болезни

Руженцова назвала редкую потерю обоняния отличием омикрон-штамма. По словам врача, пациенты с новым вариантом COVID-19 жалуются на этот симптом и на нарушения вкуса значительно реже, чем заразившиеся "дельтой" или ранее известными мутациями.

Кроме того, коронавирус при омикрон-штамме на данный момент чаще всего протекает в легких и средне-тяжелых формах заболевания. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что заразившиеся этой мутацией россияне переносят COVID-19 в легкой форме.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляли, что пока рано делать выводы о течении COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом коронавируса из-за нехватки информации. Однако первые данные свидетельствуют о том, что пациенты с новой мутацией COVID-19 переносят ее в более легкой форме, подчеркнула эксперт Мария ван Керкхове.

Возраст пациентов

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина в свою очередь рассказала о среднем возрасте заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Большинство из них - молодые люди, подчеркнула специалист. Однако она допустила, что с высокой вероятностью в России ситуация сложится иначе.

Симптомы "омикрона"

К основным симптомам "омикрона" Руженцова отнесла выраженную слабость, повышенную температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита. Эти признаки сопровождаются поражениями легких и другими нарушениями, характерными для COVID-19.

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов назвал характерными симптомами "омикрона" першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание. Он добавил, что инфекция более мягкая, однако привитые люди все равно могут ей заразиться.

Прогноз

Профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин считает, что в России начнется новый пик эпидемии из-за омикрон-штамма коронавируса. По его мнению, эта мутация стремительно вытеснит "дельту": на это в России потребуется несколько недель или месяцев.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавирус может стать живой вакциной. Чтобы обеспечить защиту от заражения этой мутацией с помощью прививки, она должна вырабатывать в 41 раз больше антител, чем от уханьского штамма.

Потому что идет все-таки 32 мутации, и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами

Чумаков считает, что люди, инфицированные новой мутацией COVID-19, станут более устойчивыми к болезнетворным вариантам. Он также допустил, что после появления "омикрона" больше не придется вводить локдауны.

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе предупредил россиян о "маскировке" коронавируса зимой. Он подчеркнул, что COVID-19 по симптомам может совпадать с ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями, включая энтеровирусную и ротавирусную.

Источник: lenta.ru