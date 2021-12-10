Айсулуу Тыныбеков в Баткене проведет мастер-класс для школьников

Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова посетит Баткенскую область для проведения мастер-классов для детей местных школ. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента КР в Баткенской области.

По данным пресс-службы, мероприятия с участием серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбекова пройдут с 11 по 12 декабря.

"В рамках визита она встретится с полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Баткене Абдикаримом Алимбаевым. Также чемпионка встретится со школьниками в селе Максат Лейлекского района, а затем проведет мастер-класс для юных борцов в селе Ак-Сай Баткенского района.

Кроме того, состоится большая встреча с юными спортсменами из Баткена в одной из местных школ"