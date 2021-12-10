Футболисты из Оша стали победителями международного турнира "Кубок Дружбы"

Мэрия Оша сообщает, что в Оше с 7 по 9 декабря впервые прошел Международный турнир по футзалу "Кубок Дружбы 2021" среди юношей 2007-2008 года рождения.

В турнире приняли участие команды из Узбекистана (Бухара, Самарканд, Маргилан), Казахстана (Караганда) и Кыргызстана (Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен).

По итогам турнира третье место разделили футболисты из Караганды и Джалал-Абада. Второе место досталось спортсменам из Ферганы. Победителями турнира стала команда из Оша.

В пресс-службе мэрии отмечают, что победители и призеры турнира награждены медалями, кубками и ценными призами дипломами от организаторов мероприятия – Комитета по физической культуре и спорту города Ош. Также прошло награждение по номинациям.