Сабина Ибраимова представит Кыргызстан в финале "Романсиады" в Москве

Российский центр науки и культуры в Бишкеке сообщает, что 12 декабря в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится финал XXV юбилейного московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада".

Кыргызстан в финале музыкального состязания представит студентка Государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева Сабина Ибраимова, которая является одной из победительниц "Среднеазиатской Романсиады", организованной представительством Россотрудничества в Кыргызстане в октябре этого года.

Конкурсантам предстоит исполнить классический, современный и салонный романсы. Сабина исполнит в первом туре романс Петра Булахова на стихи Михаила Лермонтова "В минуту жизни трудную", во втором туре – романс на стихи Алексея Ольгина и музыку Анатолия Кальварского "Я вам совсем не нравлюсь", и в третьем туре – произведение Ильи Жака, в обработке Давида Ашкенази на стихи Бориса Тимофеева "Белая ночь". Аккомпанировать конкурсантке из Кыргызстана будет одна из лучших концертмейстеров России Оксана Петриченко.

Прямая трансляция финала конкурса состоится 12 декабря в 12 часов по московскому времени на YouTube канале "Русский мир".

Отдать голос за понравившегося исполнителя можно на сайте: https://www.youtube.com/user/russkiymir.