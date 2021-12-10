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Сабина Ибраимова представит Кыргызстан в финале "Романсиады" в Москве

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- Айжан Мамбеталиева
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Российский центр науки и культуры в Бишкеке сообщает, что 12 декабря в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится финал XXV юбилейного московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада".

Кыргызстан в финале музыкального состязания представит студентка Государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева Сабина Ибраимова, которая является одной из победительниц "Среднеазиатской Романсиады", организованной представительством Россотрудничества в Кыргызстане в октябре этого года.

Конкурсантам предстоит исполнить классический, современный и салонный романсы. Сабина исполнит в первом туре романс Петра Булахова на стихи Михаила Лермонтова "В минуту жизни трудную", во втором туре – романс на стихи Алексея Ольгина и музыку Анатолия Кальварского "Я вам совсем не нравлюсь", и в третьем туре – произведение Ильи Жака, в обработке Давида Ашкенази на стихи Бориса Тимофеева "Белая ночь". Аккомпанировать конкурсантке из Кыргызстана будет одна из лучших концертмейстеров России Оксана Петриченко.

Прямая трансляция финала конкурса состоится 12 декабря в 12 часов по московскому времени на YouTube канале "Русский мир".

Отдать голос за понравившегося исполнителя можно на сайте: https://www.youtube.com/user/russkiymir.


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URL: https://www.vb.kg/410659
Теги:
искусство, Россия, Россотрудничество, Москва, культура, Кыргызстан
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