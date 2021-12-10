Задержан активный член РЭО "Хизбут-Тахрир"

Ранее сотрудники УГКНБ и УВД Нарынской области в ходе организации оперативно-следственных мероприятий был задержан активный последователь РЭО "Хизбут-Тахрир", который в социальной сети "Facebook" распространял запрещенные судом экстремистские фотоматериалы принадлежащие РЭО "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, в ходе санкционированных судом Нарына обыска по месту его жительства был обнаружен и изъят телефон марки "Samsung J2" и симкарты, посредством которого вышеуказанный осуществлял экстремистскую деятельность в социальной сети "Facebook".

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по документированию противоправной деятельности задержанного.