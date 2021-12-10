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Задержан активный член РЭО "Хизбут-Тахрир"

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- Бакыт Басарбек
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Ранее сотрудники УГКНБ и УВД Нарынской области в ходе организации оперативно-следственных мероприятий был задержан активный последователь РЭО "Хизбут-Тахрир", который в социальной сети "Facebook" распространял запрещенные судом экстремистские фотоматериалы принадлежащие РЭО "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, в ходе санкционированных судом Нарына обыска по месту его жительства был обнаружен и изъят телефон марки "Samsung J2" и симкарты, посредством которого вышеуказанный осуществлял экстремистскую деятельность в социальной сети "Facebook".

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по документированию противоправной деятельности задержанного.


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URL: https://www.vb.kg/410661
Теги:
ГКНБ, задержание, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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