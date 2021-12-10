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В КР завершилась 16-ти дневная компания против насилия в отношении женщин

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в национальном историческом музее прошло заключительное мероприятие 16-ти дневной кампании против насилия в отношении женщин и девочек. Кампания проходила под лозунгом "Коркпо.Токтот.Жаша!" (Не бойся. Останови.Живи).

В мероприятии приняли участие министр культуры информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов, глава представительства Европейского союза в КР Эдуар Ауэр, главы дипломатических миссий в КР и другие гости. Каждый из выступающих в своей речи отметил важную роль женщин в обществе и необходимость искоренения насилия в отношении слабого пола.

В рамках программы гостям был продемонстрирован мультимедийный сайт "Ак-бата", как отражение самых значимых ценностей внутри семьи и общества в поддержку дочерей. Также организаторы подготовили видеопроект о правах девушек на реализацию таланта сказительства эпоса "Манас". Были показаны успешные кейсы женщин, которые добились успехов в разных сферах жизни, а также истории девушек, которые стали жертвами разных форм насилия.

Главная идея данной встречи, по замыслу организаторов, было показать обществу, что все люди независимо от пола имеют право осуществлять свое развитие в условиях свободы и достоинства.


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URL: https://www.vb.kg/410662
Теги:
гендер, насилие, женщины
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