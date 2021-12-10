Экс-министр торговли нашел способ остановить рост цен на продукты питания

В советские времена кадрам отдавали должное внимание. Человек, прежде чем занять руководящий пост в той или иной отрасли, должен был пройти все ступени на этой службе или в госоргане. И в этом отношении экс-министр торговли и экс-глава Потребсоюза Киргизской ССР Токтогул Чилебаев не является исключением.

После окончания Самаркандского института советской кооперативной торговли он работал по специальности в системе Потребсоюза, затем в аппарате Управления делами Совета Министров. Был зампредседателя правления Союза потребительских обществ. С этой должности в 1975 году был утвержден заведующим отделом торговли, плановых и финансовых органов ЦК. Позже он занял должность министра торговли Киргизской ССР. Через четыре года - председатель правления республиканского Потребсоюза.

Учитывая этот опыт в экономике и области сельского хозяйства, бывший глава Минторга и Потребсоюза Киргизской ССР убежден, что сегодняшнюю, как он выразился, вакханалию с ценами в республике остановить можно.

- Потребкооперация занималась торговлей, заготовкой и общественным питанием. Всю сельскохозяйственную продукцию от колхозов, совхозов, населения закупала именно потребительская кооперация. Часть из всего этого уходила на экспорт, но прежде всего нужное количество оставляли для нужд населения республики, - рассказывает Чилебаев. - Сейчас почему в стране, извините за выражение, такой хаос с ценами? Раньше составлялся баланс ресурсов в республике. Вот, например, подсчитывали, сколько необходимо картофеля республике. Оставляли себе нужное количество, а остальное отправляли по договору в другие республики. Также это касалось и остальных товаров народного потребления, для которых баланс составлялся Министерством торговли и Госпланом. То есть система была так выстроена, что население обеспечивалось всем необходимым. Сейчас этого баланса в стране нет. Каждый волен делать то, что хочет, вот поэтому и хаос такой.

В настоящий момент сегодняшний экспорт сельскохозяйственной продукции не отвечает интересам нашей страны. Те же Акаев, Бакиев и потом Атамбаев много раз заявляли о том, что необходимо увеличивать экспорт экологически чистой продукции. Но в итоге наше население остается ни с чем. Этот порядок вещей необходимо менять. К примеру, в мире очень ценится наш грецкий орех, и мы его поставляем кому можно, но только не самим себе. Это же крайне несправедливо.

Второй пример: мясная и молочная продукция. Везде хвастаемся качеством этой продукции, и самое отборное масло и молоко поставляем Казахстану. А сами пьем молоко чуть ли не из порошка. То есть наши люди потребляют крайне некачественную продукцию по сравнению с той, что уходит на экспорт.

Поэтому я предлагаю вновь вернуться к балансу ресурсов, исходя из внутренних потребностей. Должен быть неприкосновенный запас для республики, а потом уже оставшуюся часть можно экспортировать. В этой связи немаловажно, чтобы государство контролировало весь процесс производства вплоть до продажи конечному потребителю. Да, это сложный процесс, но надо же когда-то начинать. Вопрос Кумтора долгие годы не решался, но сегодня же начали...

Но, согласитесь, при СССР государству было проще контролировать процесс производства, так как все было государственное.

- Да, сегодня частники производят сельхозпродукцию, но регулировать весь этот процесс государство обязано. Так как это вопрос продовольственной безопасности, и, как показала пандемия, его нельзя пускать на самотек. Роль государства - прежде всего обеспечение населения своей страны продовольствием.

Должно ли государство вмешиваться в ценовую политику?

- Государство обязано в разумных пределах вмешиваться в ценовую политику. Пример тому уголь. Если бы государство не занялось сегодня вопросом его реализации, сейчас частники продавали бы его по 8 тысяч. Разве это нормально? И это при том, что себестоимость производства угля около 2 тысяч сомов.

Пример неконтролируемых цен мы видим повсюду. Недавно зашёл на рынок и увидел, что квашеную капусту продают по 150 сомов, хотя сама капуста стоит 20 сомов за килограмм. Корейские салаты продают по 100 сомов за стакан, а килограмм моркови стоит 40 сомов. Такое ощущение, что они покупают их по 1000 сомов. Для чего нам тогда вообще нужен Антимонопольный комитет и куда он смотрит? Судя по его работе, эту службу давно пора ликвидировать за бесполезностью.

Президенту в такое экстренное время необходимо создать штаб, чтобы иметь возможность контролировать ценовую политику. Простой пример: все знают про мясную мафию, впрочем, как и про водочную, табачную, молочную, текстильную, овощную и так далее. Так вот, представители всех этих ОПГ, по-другому никак не назовешь, живут далеко не бедно за счёт простого населения. Президент должен дать поручение провести тщательное расследование по всем этим ОПГ, посадить тех, кто наиболее злостно паразитирует на людях, и результат не заставит себя долго ждать.

Всю ценовую политику в стране определяют бывшие и настоящие высокопоставленные чиновники, ставшие олигархами. Помните во время прошлогодней волны эпидемии некоторые из них держали на складах лекарства, чтобы поднять на них цену. А наши граждане в это время умирали. Разве это люди? И они же сегодня рвутся к своим прежним кормушкам во власти.

Да, мы не можем сильно влиять на цены ГСМ и газа, так как этому есть мировые причины, но мы можем разобраться, почему выросли цены на те продукты, которые сами производим, так сказать, отследить всю цепочку.

Есть ли способ снизить цены на продукты питания?

- Давно уже назрела необходимость возродить потребительскую кооперацию, и при этом она обязательно должна быть некоммерческой. То есть это будут товарищества в регионах, члены которого должны сообща решать, сколько и что именно нужно произвести с последующей реализацией.

В свое время я управлял общественным объединением "Кооператор", в котором мы все работали на общественных началах. Так вот, мы несколько лет проталкивали идею воссоздания потребительской кооперации в стране. В 2014 году написали законопроект, экземпляры которого раздали всем депутатам, многие из которых поддержали нас. Но в итоге тогдашний спикер ЖК Асылбек Жээнбеков не включил этот вопрос в повестку дня заседаний ЖК.

Мы опоздали с созданием потребкооперации лет на 20-25. Поэтому промедление будет только усугублять проблему продовольственной безопасности.

В этой связи обязательно нужно принять закон о потребкооперации, чтобы были прописаны все взаимоотношения между государством и кооперациями.

Нашу идею поддерживали многие видные специалисты сельского хозяйства. Неоднократно выходили статьи на эту тему, но, видимо, кому-то это не выгодно.

Что нам даст потребкооперация?

- Фермеры напрямую будут заключать договора с потребсоюзами на поставку того или иного вида продукта. Сами же потребсоюзы будут брать государственные заказы. Все это даст стимул фермерам выращивать более качественную продукцию. Если во время СССР государство ставило цены, то теперь они будут договорные, но в разумных пределах.