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В исправительных учреждениях страны хотят развивать игру в шахматы

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 10 декабря, состоялась встреча председателя СИН генерал-майора Аската Эгембердиева с делегаций Международной шахматной федерации ФИДЕ, в ходе которой обсуждались вопросы развития игр в шахматы в пенитенциарной системе. Делегацию представляли советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев, управляющий директор Дана Рейзниеце-Озола, генеральный секретарь Азиатской федерации шахмат Хишам Аль-Тахер, президент федерации шахмат Кыргызстана Талант Мамытов.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития игры в шахматы среди женщин в уголовно-исполнительной системе страны и участия женщин в будущем на международном турнире. Участники отметили, что в дальнейшем особое внимание будет уделено реализации программ ФИДЕ "Шахматы в исправительных учреждениях" и "Женские шахматы". От имени федерации для женского исправительного учреждения № 2 передали шахматы.

В рамках встречи, председатель СИН генерал-майор Аскат Эгембердиев сыграл вничью в поединке с управляющим директором Международной шахматной федерации ФИДЕ Даной Рейзниеце-Озола.

Дана Рейзниеце-Озола, которая отвечает за социальный блок Международной шахматной федерации ФИДЕ, отметила, что прошедший матч вызвал большой интерес для обеих сторон. Специфика этого матча в том, что его можно проводить в онлайн режиме. Это отличный шанс развить данный вид спорта как для игроков, так и для организаторов.

"Развитие шахмат в пенитенциарной системе отличная идея. Этому проекту необходимо уделять большое внимание, повышать мастерство, подготовить профессионалов. Шахматы это и спорт, и искусство, и точная наука", - отметил председатель СИН.


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URL: https://www.vb.kg/410667
Теги:
ГСИН, спорт, шахматы, Кыргызстан
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