Москвичам предложили жениться в метро и на вокзалах

Столичные ЗАГСы пригласили москвичей для подачи заявлений на проведение торжественных церемоний бракосочетания на объектах транспорта. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

С сегодняшнего дня жители города могут подать заявление на заключение брака на станции метро "Маяковская" или на Северном речном вокзале в 2022 году. По данным пресс-службы, горожане полюбили необычные площадки официальной регистрации отношений. "Пожениться на площадках московского транспорта смогут около 150 пар - это почти в десять раз больше, чем в этом году. До конца этого года мы также планируем открыть даты для регистрации брака на еще одной полюбившейся москвичам площадке - Московской канатной дороге", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для заключения брака на станции столичной подземки "Маяковская" влюбленным предлагается выбрать одну из семи дат: 20 февраля, 12 июня, 17 июля, 21 августа, 2 октября, 20 ноября и 11 декабря. Церемония пройдет ночью, чтобы не мешать движению пассажиров. На обновленном Северном речном вокзале церемонии будут идти по субботам с июня по сентябрь включительно.

Ранее в подмосковном Талдоме молодожены приехали к зданию ЗАГСа на тракторе и попали на видео.

Источник: moslenta.ru