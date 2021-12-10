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Виновницу самой массовой аварии на Tour de France оштрафовали на 1200 евро

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- Анастасия Карелина
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Виновницу массовой аварии, которая случилась во время велогонки Tour de France, оштрафовали на 1200 евро. Женщину также обязали выплатить символический штраф в один евро Французской ассоциации профессиональных велосипедистов. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел еще в июне. 31-летняя женщина наблюдала за гонкой, проходившей на северо-западе Франции. Зрительница держала в руках большой картонный плакат с надписью "бабушка и дедушка" на немецком языке. В какой-то момент она отвернулась от трассы и не заметила, как к ней приблизилась группа гонщиков. Знак задел немецкого спортсмена Тони Мартина. Гонщик упал на землю. За ним другие.

В результате страшной аварии несколько гонщиков были вынуждены покинуть тур. Восемь спортсменов получили в тот день серьезные травмы. Испанец Марк Солер, например, сломал обе руки.

Личность виновницы аварии долгое время держалась в секрете, так как на женщину обрушился поток оскорблений в Интернете.

Прокуратура требовала для женщины четырехмесячного лишения свободы условно, обвиняла ее в угрозе жизни и нанесении непреднамеренных травм. Но в итоге ее оштрафовали на 1200 евро, и назначили еще один символический штраф в один евро Французской ассоциации профессиональных велосипедистов.


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URL: https://www.vb.kg/410670
Теги:
гонки, спорт, Франция, штраф, авария
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