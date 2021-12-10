Виновницу самой массовой аварии на Tour de France оштрафовали на 1200 евро

Виновницу массовой аварии, которая случилась во время велогонки Tour de France, оштрафовали на 1200 евро. Женщину также обязали выплатить символический штраф в один евро Французской ассоциации профессиональных велосипедистов. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел еще в июне. 31-летняя женщина наблюдала за гонкой, проходившей на северо-западе Франции. Зрительница держала в руках большой картонный плакат с надписью "бабушка и дедушка" на немецком языке. В какой-то момент она отвернулась от трассы и не заметила, как к ней приблизилась группа гонщиков. Знак задел немецкого спортсмена Тони Мартина. Гонщик упал на землю. За ним другие.

В результате страшной аварии несколько гонщиков были вынуждены покинуть тур. Восемь спортсменов получили в тот день серьезные травмы. Испанец Марк Солер, например, сломал обе руки.

Личность виновницы аварии долгое время держалась в секрете, так как на женщину обрушился поток оскорблений в Интернете.

Прокуратура требовала для женщины четырехмесячного лишения свободы условно, обвиняла ее в угрозе жизни и нанесении непреднамеренных травм. Но в итоге ее оштрафовали на 1200 евро, и назначили еще один символический штраф в один евро Французской ассоциации профессиональных велосипедистов.