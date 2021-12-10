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В Бишкеке открыта многопрофильная детская больница на 150 коек

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 10 декабря 2021 года, состоялось официальное открытие детской многопрофильной больницы в г.Бишкек. Мероприятие прошло с участием министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, руководителей организаций здравоохранения, ФОМС и коллектива детского стационара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным пресс-службы, данная многопрофильная детская клиническая больница рассчитана на 150 коек: педиатрическое отделение на 50 коек, приемно-диагностическое с 5 койками Палаты интенсивной терапии, отделение пульмонологии на 35 коек, отделение неврологии на 40 коек, отделение краткосрочного пребывания 20 коек, а также отделение функциональной диагностики.

"Министерством здравоохранения КР в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи детям, на основании анализа деятельности Республиканского диагностического центра (РДЦ), для оптимизации и рационального использования имеющихся зданий и помещений системы здравоохранения Кыргызской Республики было принято решение о реорганизации путем преобразования учреждения "Республиканский диагностический центр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики" в Учреждение "Многопрофильная детская клиническая больница" с передачей соответствующих штатных единиц, материально-технической базы, зданий, сооружений и товарно-материальными ценностей.

"Ни один сотрудник бывшего диагностического центра не будет уволен, сотрудники смогут остаться во вновь образованной организации здравоохранения и предоставлять услуги детскому населению по лечению, а также для проведения диагностических и лабораторных обследований. Те, кто не сможет остаться будут трудоустроены в другие организации здравоохранения. У Минздрава нет цели сократить или уволить сотрудников, так как в системе постоянно ощущается нехватка кадров мы обязаны удержать их всех", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения.

На сегодняшний день, на 4-5 этажах уже развернуты детские койки для приема пациентов, получают лечение 48 детей", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/410674
Теги:
здравоохранение, больница, Минздрав
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