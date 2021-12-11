Вузы приглашают обратить внимание на зеленую экономику

Альясн вузов за зеленую экономику и устойчивое развитие был создан по инициативе 11 вузов и исследовательских центров страны, и постоянно принимает в свои ряды новых членов, которые заинтересованы в сотрудничестве в области исследований и образования по зеленой экономике и устойчивому развитию.

Альянс активно сотрудничает с Министерством экономики и международными организациями для более активного участия научного сообщества страны в разработке научно обоснованной политики, стратегий и программ развития.

Чтобы стать участником АВЗУР, необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.avzur.kg