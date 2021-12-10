В МИД РФ выступают за новый уровень обеспечение безопасности в СНГ

В сегодняшних реалиях работа по обеспечению безопасности стран СНГ должна быть выведена на новый уровень. Об этом заявил в своем видеообращении по случаю 30-летия СНГ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"На фоне международной нестабильности, усиления напряженности на внешних границах СНГ в фокусе нашего постоянного внимания должны оставаться вопросы обеспечения безопасности во всех измерениях, борьбы с транснациональной преступностью и наркотрафиком", - считает глава российского МИДа.

"Обострение ситуации в Афганистане, наращивание военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве, другие вызовы диктуют необходимость вывода этой работы на новый уровень – как в рамках Содружества, так и через сопряжение его усилий с ОДКБ, ШОС, другими межгосударственными объединениями в Евразии", - сказал Лавров.

Выступая 9 декабря на брифинге в Москве, официальный представитель МИД России Мария Захарова также отметила важность продолжения международной гуманитарной поддержки афганскому населению. Она напомнила, что 1 декабря в Кабул была доставлена вторая партия российской гумпомощи весом 36 тонн, состоящая из продовольственных товаров.

"Еще одну партию гуманитарной помощи также планируем направить до конца года.", - сообщила Захарова. И подчеркнула, что афганские власти сейчас нуждаются в ресурсах для налаживания нормальной экономической жизни населения, восстановления гражданской инфраструктуры и функционирования социально значимых объектов.