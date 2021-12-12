В СПЧ призвали к сбалансированной миграционной политике в РФ

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. Эту позицию озвучил председатель СПЧ, советник главы российского государства Валерий Фадеев на состоявшемся 9 декабря заседании данного Совета, которое прошло с участием Владимира Путина.

"С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов: привлечение работодателями работников без трудовых контрактов недопустимо, это оставляет работников-мигрантов вне правового поля, кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России. С другой стороны, нарушения закона мигрантами – а в этом году были даже случаи массовых драк – должны вести к высылке", - заявил Фадеев.

Он отметил необходимость располагать информацией о том, сколько трудовых мигрантов нужно российской экономике, в каких отраслях, в каких регионах, каковы резервы роста производительности труда, например, на стройке.

"Рост производительности привел бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов. Как организовать привлечение работников из российских регионов? Говорят, будто бы российские граждане не хотят работать за такие зарплаты, но зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают средние зарплаты в некоторых российских регионах. Нужен глубокий и всесторонний анализ положения дел с трудовой миграцией", - сказал глава СПЧ. И поприветствовал подход московских властей, уже снижающий количество мигрантов на стройках, в первую очередь за счет роста производительности.

"Также надо иметь в виду рост нагрузки на сферы здравоохранения и образования. Но важно еще и социальное здоровье. Вы, Владимир Владимирович, говорили, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло им не формально, а фактически глубоко адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Значит, здесь нужны организационные и методические решения, методические решения для тех школ, где много детей трудовых мигрантов", - cчитает Валерий Фадеев.

Он также сообщил, что сейчас обсуждается подготовленный МВД России законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания, проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. И подчеркнул: "Мы тесно работаем со специалистами МВД и депутатами Госдумы".