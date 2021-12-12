Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.90 - 96.30

В СПЧ призвали к сбалансированной миграционной политике в РФ

132  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. Эту позицию озвучил председатель СПЧ, советник главы российского государства Валерий Фадеев на состоявшемся 9 декабря заседании данного Совета, которое прошло с участием Владимира Путина.

"С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов: привлечение работодателями работников без трудовых контрактов недопустимо, это оставляет работников-мигрантов вне правового поля, кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России. С другой стороны, нарушения закона мигрантами – а в этом году были даже случаи массовых драк – должны вести к высылке", - заявил Фадеев.

Он отметил необходимость располагать информацией о том, сколько трудовых мигрантов нужно российской экономике, в каких отраслях, в каких регионах, каковы резервы роста производительности труда, например, на стройке.

"Рост производительности привел бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов. Как организовать привлечение работников из российских регионов? Говорят, будто бы российские граждане не хотят работать за такие зарплаты, но зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают средние зарплаты в некоторых российских регионах. Нужен глубокий и всесторонний анализ положения дел с трудовой миграцией", - сказал глава СПЧ. И поприветствовал подход московских властей, уже снижающий количество мигрантов на стройках, в первую очередь за счет роста производительности.

"Также надо иметь в виду рост нагрузки на сферы здравоохранения и образования. Но важно еще и социальное здоровье. Вы, Владимир Владимирович, говорили, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло им не формально, а фактически глубоко адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Значит, здесь нужны организационные и методические решения, методические решения для тех школ, где много детей трудовых мигрантов", - cчитает Валерий Фадеев.

Он также сообщил, что сейчас обсуждается подготовленный МВД России законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания, проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. И подчеркнул: "Мы тесно работаем со специалистами МВД и депутатами Госдумы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410679
Теги:
Владимир Путин, МВД, Россия, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  