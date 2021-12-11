В Оше рассматривается вопрос бесплатной езды учащихся школ в вечернее время

В Оше вице-мэр Сонунбек Жунусбаев провел собрание с участием руководителей компаний-перевозчиков, в работе микроавтобусов которых выявлены недочёты в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

По данным пресс-службы Сонунбек Жунусбаев подчеркнул, что обеспечение граждан качественными услугами по пассажирским перевозкам - прямая обязанность компаний-перевозчиков.

"По итогам собрания руководителям компаний-перевозчиков выданы предупреждения. Кроме того, рассмотрен вопрос организации бесплатного провоза общественным транспортом учащихся школ в вечернее время. Мэрия города Ош совместно с благотворительным фондом "Бактылуу Коом" выделят необходимые средства на данные мероприятия. По данному вопросу дано соответствующее поручение управлению образования города предоставить список школ города, где учащиеся обучаются до вечернего времени"- говорится в сообщении муниципалитета.