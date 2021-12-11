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Россия безвозмездно передала Кыргызстану 1430 тонн пшеничной муки

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке состоялась церемония передачи очередной партии российской гуманитарной помощи. Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане.

В мероприятии приняли участие глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев, посол России Николай Удовиченко и временно исполняющий обязанности странового директора Всемирной продовольственной программы ООН Майкл Хаггинс. Россия передала Кыргызстану 1430 тонн пшеничной муки.

Всего за этот год было поставлено более 4,5 тысячи тонн муки и 380 тонн рафинированного масла. Их получили более 200 тысяч нуждающихся семей. Продолжалась также реализация программы по оптимизации школьного питания, благодаря которой около 400 тысяч учащихся в 800 школах республики теперь обеспечены горячим школьным питанием.

Поставки осуществлены в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в размере 9 миллионов долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы. Кроме того, правительством России принято решение оказать кыргызской стороне дополнительную помощь по линии ВПП в размере 2 миллионов долларов.

11 декабря состоится аналогичная бишкекской акция. Участие в ней примут сотрудники Генерального консульства России и полномочного представительства президента Кыргызстана в Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/410684
Теги:
гуманитарная помощь, Ош, Россия, Бишкек, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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