В ЕАЭС сформируют единый рынок семян сельскохозяйственных растений

В Евразийском экономическом союзе активизируют интеграцию в сфере агропромышленного комплекса. Об этом шла речь в ходе второго заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, состоявшегося в видеоформате.

Участниками заседания стали главы уполномоченных ведомств стран ЕАЭС, профильные министры Евразийской экономической комиссии и представители Евразийского банка развития. В повестке дня были вопросы устойчивого развития и перспективы цифровой трансформации АПК, формирования единого рынка семян сельскохозяйственных растений, ход реализации инициативы по формированию евразийской товарораспределительной сети и ряд других актуальных тем.

Как проинформировал министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, у стран ЕАЭС наблюдается критическая зависимость от импорта семян и посадочного материала таких сельхозкультур как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощные и плодово-ягодные культуры. На их долю приходится около 80 процентов от всего импорта семян, общий объем которого по итогам прошлого года превысил один миллиард долларов. При этом объемы взаимной торговли семенами в рамках ЕАЭС составили 58,2 миллиона долларов.

По словам Камаляна, в октябре текущего года был сформирован перечень таких сельхозрастений. Теперь в ЕАЭС совместно с научным сообществом и бизнесом намерены провести анализ ситуации, чтобы выявить главные сдерживающие факторы для развития отрасли семеноводства и затем подготовить концепцию селекции семеноводства в рамках развития АПК Союза.

Это, считает министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, позволит странам ЕАЭС совместно решить проблему дефицита семян, в первую очередь по позициям, которые входят в корзину продовольственной безопасности государств.

К числу приоритетов также отнесено формирование евразийской товарораспределительной сети. Подчеркивалось, что создание общей инфраструктуры будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли, сокращению зависимости от импорта, привлечению инвестиций, обеспечению новыми рабочими местами. Члены Совета договорились продолжить изучение этого вопроса совместно с Евразийским банком развития. Кроме того, в ходе заседания был подписан меморандум по развитию взаимодействия государств ЕАЭС в сфере подготовки кадров для промышленности и агропромышленного комплекса. Документом предусматривается обеспечение академической мобильности обучающихся, подготовка и внедрение совместных образовательных программ и онлайн-курсов по наиболее востребованным и перспективным специальностям, переподготовка и повышение квалификации кадров, а также ряд других направлений.

Совет по агропромышленной политике ЕАЭС создан решением глав государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в целях реализации согласованной агропромышленной политики. В его состав входят министры сельского хозяйства государств-партнеров и министры Евразийской экономической комиссии – по промышленности и агропромышленному комплексу и техническому регулированию.