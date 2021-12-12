Очередное заседание Высшего евразийского экономсовета пройдет в Бишкеке

Ряд важных решений интеграционного характера принят на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Оно прошло 10 декабря в режиме видеоконференции.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, заседание состоялось под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (эта республика сейчас председательствует в ЕАЭС), с участием глав государств Евразийского экономического союза –президентов Беларуси Александра Лукашенко, Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также почетного председателя ВЕЭС, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президентов Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, Узбекистана Шавката Мирзиёева, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

На заседании было доложено о результатах исполнения Стратегии-2025 в текущем году, подписан "II Большой Протокол", включающий изменения в Договор о ЕАЭС, соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Союза. И одобрены два документа для создания единой системы таможенного транзита в Союзе, работа над которой велась пять лет. Это – соглашения о применении в Союзе навигационных пломб и об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Также одобрены протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, основные направления международной деятельности на 2022 год, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг, планы либерализации по отдельным секторам услуг, проект решения о запуске единого рынка услуг в сфере строительства в полном объеме.

Главы государств ЕАЭС приняли решение определить Кыргызскую Республику государством, председательствующим в 2022 году в органах Союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Следующее заседание Высшего совета также в Кыргызстане, в Бишкеке, в мае следующего года.