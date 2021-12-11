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Садыр Жапаров принял участие в праздновании 100-летия кыргызского футбола

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 10 декабря, президент Садыр Жапаров принял участие в торжественном мероприятии по случаю 100-летия кыргызского футбола.

В ходе мероприятия глава государства осмотрел фотовыставку с архивными фотографиями, отражающими 100-летний период развития футбола в Кыргызстане.

Выступая с речью, он поздравил кыргызстанцев и ведущих спортсменов с этой знаменательной датой. Он отметил мастерство и достижения отечественных футболистов и поблагодарил их за усилия по повышению престижа Кыргызстана на мировой арене.

Глава государства, подчеркнув необходимость реализации госпрограммы по развитию спорта в стране, выразил мнение, что распространение футбола от школ до университетов позволит сделать Кыргызстан сильной страной со здоровой нацией. Он призвал приложить все усилия для решения проблем спортивной отрасли страны.

В ходе мероприятия Садыру Жапарову вручили памятный мяч с автографами ветеранов фрунзенской "Алги", а также альбом с архивными фотографиями об истории кыргызского футбола.

Также Садыр Жапаров поздоровался и сфотографировался с юными футболистами.

В ходе мероприятия с поздравительной речью по видеосвязи выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Мероприятие продолжилось концертной программой.


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URL: https://www.vb.kg/410696
Теги:
президент, спорт, футбол, юбилей, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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