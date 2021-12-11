Президент поздравил спортсменов со 100-летним юбилеем кыргызского футбола

"Распространение футбола от школ до университетов позволит сделать Кыргызстан сильной страной со здоровой нацией", - заявил президент Садыр Жапаров вчера, 10 декабря, на торжественном мероприятии по случаю 100-летия кыргызского футбола.

"Дорогие соотечественники! Уважаемые ведущие спортсмены нашей страны! Искренне поздравляю всех вас со 100-летием кыргызского футбола. Очень рад встрече с вами в канун Нового года. Первый футбольный матч в Кыргызстане прошел в 1921 году в Пишпеке между командами городов Пишпек и Верный. История никогда не забудет имена участников этой игры, ведь именно в этот день начинается история кыргызского футбола. К тому же успехи кыргызской футбольной команды "Алга" в советское время до сих пор помнят любители футбола. Фрунзенская команда "Алга" выступала в первой и второй лигах чемпионата СССР. Игроки этой команды были настоящими героями кыргызского футбола. Стадионы были всегда заполнены болельщиками "Алги", которые всегда поддерживали ее. Эти футболисты были героями того времени, но теперь об их именах ходят легенды", - отметил глава государства в своем выступлении.

Он также сказал, что в 2019 году было одно из самых запоминающихся событий с момента обретения независимости. Наши футболисты достойно сыграли на крупных турнирах, а сборная Кыргызстана добилась успеха на Кубке Азии 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

"По сути, сборная сделала для нас большой праздник, она показала свою лучшую игру и мастерство, постаралась на славу. Однако в нынешней футбольной сфере Кыргызстана есть также и проблемы. Плохая инфраструктура - самая большая проблема для всех видов спорта. Строительство новых стадионов по всей стране даст большой импульс развитию футбола в регионах. Даст Бог, начнем с Бишкека. Планируем построить в районе Советской - Южной Магистрали стадион, рассчитанный на не менее 30 000 зрителей. Мы не будем просить помощи, построим на собственные бюджетные средства", - сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что футбол - самый популярный вид спорта независимо от возраста, поэтому в каждой области должна быть профессиональная сборная команда, футбольная академия.

Кроме того, назрела острая необходимость в реализации госпрограммы по развитию спорта в стране. Распространение футбола от школ до университетов позволит сделать Кыргызстан сильной страной со здоровой нацией.

Кроме того, в этом году запустили проект "Школьная лига", в который входят такие виды спорта, как футбол, волейбол и баскетбол. Цель "Школьной лиги" - развитие массового спорта среди учеников и пропаганда здорового образа жизни.

Следует отметить, что сегодня реализация проекта уже начала давать результаты. За годы независимости не было создано единой модели развития спорта.

"Все спортивные мероприятия носили временный характер, а основы для развития массового спорта в стране отсутствовали. Мы продолжим реализацию этого проекта, разработаем новые, которые смогут отбирать и тестировать юных спортсменов. От имени себя и народа Кыргызстана я хотел бы выразить вам глубокую благодарность за ваши усилия по повышению славы кыргызского спорта и повышению престижа нашей страны на мировой арене с помощью спорта. Мы верим в вас! В новом году ждем от вас новых побед! Желаю всем крепкого здоровья, успехов в спорте и мира в семьях!", - заключил глава государства.