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Сегодня, 11 декабря, Кыргызстан отмечает Международный день гор

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- Айжан Мамбеталиева
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11 декабря мир празднует Международный день гор, который был утвержден 30 января 2003 года на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Кыргызстана.

В честь этой знаменательной даты, Министерство иностранных дел провело встречу с членами Координационного совета партнеров по развитию под председательством заместителя министра Азизбека Мадмарова. В ходе встречи состоялась презентация международным донорам концепции "Пятилетия действий ООН по развитию горных регионов" (на период 2023-2027 гг), инициированной президентом Садыром Жапаровым в ходе общих дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2021 года.

Главной идеей инициативы является формирование официальной категории горных стран в рамках ООН, а также проведение в ближайшие пять лет комплекса мероприятий, посвященных проблемам горных стран. Процесс подготовки к этим мероприятиям должен оказать содействие выработке идей, способствующих распространению в мире знаний о горных регионах, их глобального значения, устойчивому социально-экономическому развитию горных регионов, а также развитию между горными государствами взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, науки, образования и культурных обменов.

Заместитель министра подчеркнул, что организация такого большого комплекса мероприятий не представляется возможной без политической и финансово-технической поддержки со стороны партнеров Кыргызстана по развитию и государств-участников группы друзей горных стран, и выразил надежду на совместное сотрудничество по данной инициативе.

Участники встречи позитивно оценили инициативу Кыргызстана и поделились своими мнениями и идеями по ее содержательному наполнению. По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации на экспертном уровне для нахождения точек соприкосновения и совместной реализации задач, заложенных в концепцию "Пятилетия действий по развитию горных регионов".


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URL: https://www.vb.kg/410700
Теги:
МИД, ООН, президент, Кыргызстан
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