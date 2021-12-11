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Ученые КР одобрили инициативы президента по устойчивому горному развитию

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- Нина Ничипорова
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На встрече, прошедшей в Международном университете Кыргызстана накануне Международного дня гор, который отмечается в мире сегодня, ученые поддержали предложение президента Жапарова по провозглашению 2022 года Международным годом устойчивого горного развития, проведению 5-летней программы устойчивого горного развития и Глобального горного саммита Бишкек+25.

- С учетом этих трех больших горных мероприятий, предложенных президентом, мы хотим разработать план действий. Поэтому пригласили специалистов в области здравоохранения, водных проблем, проблем азона, лесов, ледников и других, которые непосредственно занимаются горными исследованиями, чтобы выяснить, какие проблемы стоят и что уже делается по их выполнению, что конкретно мы можем включить в эту программу, предложенную президентом - сказал VB.KG академик Национальной академии наук, председатель попечительского совета АК МУК Асылбек Айдаралиев.

- Но, судя по выступлениям ученых разных структур, каждый из них работает обособленно, и некоторые исследования даже дублируются…

- Совершенно верно. Поэтому мы и собрались здесь, чтобы объединить усилия. Это крайне важно. Сейчас представители Академии наук говорят одно, а центров и институтов, занимающихся горными проблемами, – другое. Порой даже данные их разнятся. Поэтому при решении этой глобальной проблемы надо вести общую политику. Никто конкретно толком не знает, что в целом делается.

Мы хотим начать с организации выставки достижений в сельском хозяйстве, которые могут быть внедрены конкретно в горной местности. А они есть, но опять же либо они не внедряются, либо о них мало кто знает. Что делается там с водой, лесом, каким образом его лучше сажать там? Надо написать четкие рекомендации и закреплять лучшие практики.

- Хорошие, безусловно, перспективы, однако нашей стране в одиночку, согласитесь, их не потянуть.

- Поэтому мы хотим сделать не только региональную и национальную программы, но и глобальную как в первый раз много лет назад, которую в мире поддержали очень многие страны, поскольку проблемы горных регионов – это планетарные проблемы. И сегодня мы набрасываем, образно говоря, каркас этой программы, тщательно проанализируем представленные материалы ученых, обсудим их еще раз, а затем передадим в правительство, чтобы утвердить ее.

А после соберем в Бишкеке Глобальный мировой форум ученых по этой проблеме. Работать здесь надо сообща, поскольку много общих проблем, например, с азоном, парниковыми газами, аэрозолью. Считалось, например, что после 2000 года азон восстанавливается. Однако в последние годы исследования ученых, в том числе наших, показывают, что он разрушается настолько, что превышается ранее сделанные прогнозы. Его восстановление значительно уменьшилось, азоновых дыр стало больше и в нашем регионе. А это чревато серьезными последствиями для населения всего мира.

- Насколько помнится, именно по инициативе нашей страны ежегодно 11 декабря, сегодня, отмечается Международный день гор?

- Да, именно по инициативе Кыргызстана ежегодно решением 57-й Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря отмечается Международный день гор. Резолюция ООН, как и другие немаловажные решения международных политических, финансово–экономических организаций по устойчивому развитию горных стран, была принята в январе 2003 года после проведения по инициативе Кыргызской Республики Международного года гор и Бишкекского глобального горного саммита в ноябре 2002 года.

Важность этих глобальных событий в том, что в ходе подготовки к ним ведущими учеными мира были проведены широкомасштабные исследования гор и доказано их огромное значение для устойчивого социально–экономического развития человечества. особенно бедных и развивающихся горных стран.

Мощным финальным аккордом Международного года гор стал Бишкекский глобальный горный саммит. На нем были подписаны ключевые документы, ставшие основанием для принятия различными международными организациями, финансовыми институтами и странами–донорами программ и проектов по оказанию помощи бедным горным странам. В частности, было одобрено несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по их устойчивому развитию с рекомендациями списать им внешние долги. Также была разработана улучшенная программа ХИПС (сокращение внешней задолженности).

На высочайшем международном уровне были приняты и озвучены основополагающие

декреты для преодоления множества экологических, социально–экономических и иных проблем устойчивого развития бедных горных стран. Другое дело, что по разным геополитическим, геостратегическим причинам горы оказались отодвинутыми на задний план международной повестки. Однако есть основания полагать, что уже в обозримом будущем они окажутся на вершине мировых проблем.

Эти и другие инициативы нашей республики стали основанием для признания мировым сообществом лидирующей роли Кыргызстана среди бедных горных стран и возможности получения ими соответствующих этой роли дивидендов. К большому сожалению, мы эти позиции легко утратили. Другой вопрос: почему это произошло? Почему до сих пор богатейшая природными ресурсами страна после 30 лет обретения независимости продолжает оставаться одной из беднейших в мире? На это есть множество причин, которые можно и нужно устранить. Главное, что появилась надежда на подъем страны.

Поэтому на ее ученых произвело благоприятное впечатление видеопослание президента нашей республики Садыра Жапарова на 75–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он подчеркнул: "Время красивых и долгих речей прошло, пришло время действовать - целенаправленно, последовательно и эффективно". Поэтому мы готовы возобновить работу Совета патронов горных государств под председательством президента Жапарова с целью координации международных усилий в решении эколого-экономических и социальных проблем горных регионов.


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URL: https://www.vb.kg/410702
Теги:
президент, стратегия развития, Кыргызстан, климат, Академия наук
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