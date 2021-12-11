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Сотрудниками ГКНБ обнаружено и изъято наркотическое средство весом 7 кг

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия по досудебному производству, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 часть 3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целю сбыта) УК КР.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 9 декабря на тайнике, приготовленном в автомашине марки Opel, принадлежащей жителю с.Арка Лейлекского района Баткенской области - К.К. ,было обнаружено и изъято наркотическое средство весом около 7 килограммов.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаруженное наркотическое средство - гашиш (смола канабиса). В настоящее время, продолжаются оперативные и следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/410703
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, наркотики, гашиш
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