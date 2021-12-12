Кыргызстан будет представлен на кинофестивале СНГ в Москве

"Московская премьера" - международный, уже третий по счету, фестиваль кино стран СНГ пройдет с 17 по 21 декабря в Москве. На нем будут вновь представлены и работы кыргызских кинематографистов.

Этот фестиваль, как отметили в Союзе кинематографистов России, ведет свою историю с 2003 года. Его президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. С 2021 года фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры РФ. Современная задача "Московской премьеры" – развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.

Художественный руководитель нынешнегофестиваля – член Российской академии кинематографических искусств, лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров, директор программы полнометражных фильмов – Евгений Майзель, директор программы короткометражных фильмов – Александра Жукова.

В прошлом году лауреатами фестиваля стали фильмы, созданные в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Узбекистане, Украине. В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года – картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. Мировые премьеры многих из этих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии.

Всего фестиваль ожидает около 100 участников и гостей из десяти стран. Состоятся показы работ, в том числе, и кыргызских кинематографистов. Это, как ожидается, фильмы режиссера Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали", режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара улуу.

В рамках фестиваля пройдет несколько гала-премьер и внеконкурсных программ. В них сделан акцент на молодежном и экспериментальном кинематографе. В рамках традиционной программы ретроспективных показов и творческих встреч "Дружба народов" пройдут сеансы-посвящения выдающимся кинематографистам, ушедшим из жизни в текущем году. Среди них: грузинский актер Кахи Кавсадзе, украинский режиссер, создатель фильма "Бумбараш" Николай Рашеев, российский режиссер Александр Рогожкин, российская актриса Нина Русланова. Запланирована большая ретроспектива фильмов выдающегося грузинского и российского драматурга и режиссера, основателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе (1936–2021). Недавно скончавшемуся народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову будет посвящена уникальная программа короткометражных фильмов с его актерскими и режиссерскими работами.