Выборы 2021: Нурбек Алимбеков хочет купить молчание Шайлообека Атазова?

Кандидат в депутаты по Толойканскому избирательному округу Шайлообек Атазов опроверг информацию, что он якобы пошел на примирение со своим соперником Нурбеком Алимбековым. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Последний, напомним, по предварительным итогам набрал больше всех голосов в Толойканском избирательном округе. В свою очередь Шайлообек Атазов отказался признавать эти итоги, заявив, что со стороны Алимбекова имели место быть подкупы и другие нарушения.

"На некоторых сайтах появилась информация, что, мол, я пошел на примирение со своим соперником по Толойканскому избирательному округу. Это неверная информация, так я не имею право подвести своих избирателей, которые доверились мне.

Дело в том, что вчера вечером меня пригласил мой коллега Айбек Осмонов. Когда к нему приехал, то увидел, что там сидел и Нурбек Алимбеков. Айбек Осмонов предложил нам пойти на примирение.

Мы немного поговорили, я поинтересовался, почему он не приезжал на теледебаты, хотя я целый месяц его приглашал. Потом я выслушал предложение Алимбекова. Во-первых, выставь свою кандидатуру в Бишкеке и я помогу с расходами, предложил он мне.

Почему я должен в Бишкеке баллотироваться если по нашему округу еще результаты не вышли? Тем более меня поддержали 17 тысяч кыргызстанцев, ответил я ему. Но он продолжил выдвигать свои условия.

Во-вторых, в отношении твоих спортсменов будет возбуждено уголовное дело. Если согласишься на мои условия, то один мой звонок и все остановится, сказал он.

Я ему ответил, что как тренер за 20 лет я воспитал более 3 тысяч спортсменов. "Поэтому о каких именно из них вы говорите, кого именно собираетесь отдать под суд? Вместо этого лучше бы честно боролись на выборах.

Вас всегда уважал как простого и образованного человека, но на этих выборах вы использовали очень грязные технологии. Теперь пусть все вопросы решаются в суде. Пока в Ошском суде рассматриваются итоги выборов по нашему участку предлагаю перестать обвинять друг друга в чем-либо, предложил я ему и на этом распрощались", сказал я ему.

Но на следующий день мне вдруг позвонили из правоохранительных органов и начали мне угрожать. Признаться я не понял этот шаг Алимбекова. По этому поводу я даже обратился к свидетелям нашего разговора. Если он выбрал такой путь, то бог ему судья.

Жизнь, где есть место подкупам и запугиваниям, не жизнь, я считаю. Я никого не боюсь кроме бога и поэтому не продам доверие и голоса моих избирателей", - написал Шайлообек Атазов.

Напомним, 9 декабря ЦИК временно приостановил подведение итогов выборов в Толойканском избирательном округе, так как со стороны кандидата в депутаты Шайлообека Атазова поступила жалоба на Нурбека Алимбекова.

На заседании Центризбиркома Атазов заявил, что он обратился в правоохранительные органы по четырем фактам нарушений со стороны Алимбекова.

"26 ноября сотрудники ГКНБ задержали племянника Алимбекова Нургазы за подкуп избирателей. Кроме этого, агитаторы Алимбекова ходили по домам и обещали установить водопроводные трубы, столбы и плюс предлагали наличные. По этим фактам есть соответствующие видео", - заявил Атазов.

Стоит отметить, что в соцетях некоторые пользователи интернета уже опубликовали видео, в котором координатор избирательного штаба Алимбекова якобы раздает деньги избирателям.