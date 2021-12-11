Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.10 - 96.60

Выборы 2021: Нурбек Алимбеков хочет купить молчание Шайлообека Атазова?

95  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кандидат в депутаты по Толойканскому избирательному округу Шайлообек Атазов опроверг информацию, что он якобы пошел на примирение со своим соперником Нурбеком Алимбековым. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Последний, напомним, по предварительным итогам набрал больше всех голосов в Толойканском избирательном округе. В свою очередь Шайлообек Атазов отказался признавать эти итоги, заявив, что со стороны Алимбекова имели место быть подкупы и другие нарушения.

"На некоторых сайтах появилась информация, что, мол, я пошел на примирение со своим соперником по Толойканскому избирательному округу. Это неверная информация, так я не имею право подвести своих избирателей, которые доверились мне.

Дело в том, что вчера вечером меня пригласил мой коллега Айбек Осмонов. Когда к нему приехал, то увидел, что там сидел и Нурбек Алимбеков. Айбек Осмонов предложил нам пойти на примирение.

Мы немного поговорили, я поинтересовался, почему он не приезжал на теледебаты, хотя я целый месяц его приглашал. Потом я выслушал предложение Алимбекова. Во-первых, выставь свою кандидатуру в Бишкеке и я помогу с расходами, предложил он мне.

Почему я должен в Бишкеке баллотироваться если по нашему округу еще результаты не вышли? Тем более меня поддержали 17 тысяч кыргызстанцев, ответил я ему. Но он продолжил выдвигать свои условия.

Во-вторых, в отношении твоих спортсменов будет возбуждено уголовное дело. Если согласишься на мои условия, то один мой звонок и все остановится, сказал он.

Я ему ответил, что как тренер за 20 лет я воспитал более 3 тысяч спортсменов. "Поэтому о каких именно из них вы говорите, кого именно собираетесь отдать под суд? Вместо этого лучше бы честно боролись на выборах.

Вас всегда уважал как простого и образованного человека, но на этих выборах вы использовали очень грязные технологии. Теперь пусть все вопросы решаются в суде. Пока в Ошском суде рассматриваются итоги выборов по нашему участку предлагаю перестать обвинять друг друга в чем-либо, предложил я ему и на этом распрощались", сказал я ему.

Но на следующий день мне вдруг позвонили из правоохранительных органов и начали мне угрожать. Признаться я не понял этот шаг Алимбекова. По этому поводу я даже обратился к свидетелям нашего разговора. Если он выбрал такой путь, то бог ему судья.

Жизнь, где есть место подкупам и запугиваниям, не жизнь, я считаю. Я никого не боюсь кроме бога и поэтому не продам доверие и голоса моих избирателей", - написал Шайлообек Атазов.

Напомним, 9 декабря ЦИК временно приостановил подведение итогов выборов в Толойканском избирательном округе, так как со стороны кандидата в депутаты Шайлообека Атазова поступила жалоба на Нурбека Алимбекова.

На заседании Центризбиркома Атазов заявил, что он обратился в правоохранительные органы по четырем фактам нарушений со стороны Алимбекова.

"26 ноября сотрудники ГКНБ задержали племянника Алимбекова Нургазы за подкуп избирателей. Кроме этого, агитаторы Алимбекова ходили по домам и обещали установить водопроводные трубы, столбы и плюс предлагали наличные. По этим фактам есть соответствующие видео", - заявил Атазов.

Стоит отметить, что в соцетях некоторые пользователи интернета уже опубликовали видео, в котором координатор избирательного штаба Алимбекова якобы раздает деньги избирателям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410708
Теги:
выборы, Кыргызстан, Нурбек Алимбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  