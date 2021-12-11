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В погоне за мандатом, или почему политики исчезли из соцсетей после выборов

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- Азиз Осмонов
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В Кыргызстане завершились выборы в Жогорку Кенеш. Остался вопрос лишь по нескольким округам. В целом выборы прошли честно и беспристрастно. Улучшения процесса голосования отметили даже многочисленные наблюдатели.

Предвыборная кампания проходила активно. Кандидаты-одномандатники и партии как могли пиарили себя не только на выездах к электорату, но и в соцсетях, активничая в Интернете: на страничках кандидатов и партий появлялись лозунги, обещания, призывы...

Поматросили и бросили...

Но все закончилось почти сразу, как только избиратели поставили заветную "галочку" напротив политобъединения или фамилии кандидата. В итоге на 11 декабря почти все соцсети уже бывших кандидатов замолчали. Единицы составляют те, что были активны и до выборов, как, например, Дастан Бекешев, Исхак Масалиев и др.

При этом отдельные, ранее активные страницы партий, после избирательного процесса превратились в общедоступные, куда публикуется куча фейковой информации и "черного пиара".

Странички лидеров партий также больше напоминают брошенную после вечерники дачу - забытье на фоне былых лозунгов и громких политический заявлений.

Пост лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов в Facebook датируется ноябрем месяцем. Да и то, он написал его не сам, а был отмечен другими пользователями соцсетей. Одна из страниц партии "Ата-Журт Кыргызстана" и вовсе – винегрет из различной информации, не имеющей отношения к политобъединению.

Лидер партии "Альянс" Мирлан Жеенчороев писал последний пост в соцсетях 1 декабря. Затем тишина. И в посте 9 декабря его отметила правозащитница Калича Умуралиева.

Второй лидер "Альянса" Жанар Акаев "отметился" на своей странице 2 декабря, написав пост про нападение на Омурбека Текебаева.

Одна из страниц в Facebook лидера "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова, в отличие от коллег, закрытая. Однако, по сведениям соцсети, за последнюю неделю в нее вступил 121 человек.

На другой - пост Адахана Мадумаров датируется 3 ноября, когда он проводил агиткампанию в городе Кызыл-Кия. После никаких слов электорату адресовано политиком не было.

Чуть лучше обстоит дело у лидера "Ыйман Нуру" Нуржигита Кадырбекова. Лично он писал последний пост на своей странице 7 декабря. Другие посты, которые посвежее, это "отметка" Кадырбекова другими пользователями. Но это не столько про взаимосвязь с народом, сколько про политику или политические вопросы. Поэтому можно четко сказать, что после 28 ноября связь с кыргызстанцами в соцсетях у бывших кандидатов явно прервалась.

Лидер партии "Ишеним" Азамат Дороев в последний раз появился у себя на странице с поднятым к верху большим пальцем и постом в соцсети 30 ноября, аккурат через два дня после избирательного процесса. В последнем обращении к народу, он призвал кыргызстанцев к объединению.

"Дорогой кыргызский народ, я призываю всех вас объединиться, не быть политизированными и разделенными, а думать об интересах нашей страны, оставляя личные интересы в то время, когда наша страна страдает", - сообщил тогда он электорату.

Больше общения не было.

"Ынтымаковец" Марлен Маматалиев высказался последний раз в Facebook 2 декабря постом-видео об освобождении малого бизнеса от налогов.

"Отныне малый и средний бизнес с оборотом до 8 млн сомов в год будет освобожден от всех налогов! Обещанное исполняется", - отрапортовал он.

После постов на страничке не появлялось. Касается это, к слову, не только партийных лидеров, но и кандидатов-"одномандатников".

Переобещали обещанное

Примечательно, что подобный обман электората происходит не впервые. По традиции партии и кандидаты заманивают народ исключительно "перед" и "в" агитационный период. Так было перед прошлыми выборами в ЖК, когда партии обещали народу в Интернете золотые горы, на выборах в БГК, а теперь и на нынешних. К слову, в агитацию на политиков работают целые фабрили троллей и СММ-щиков. Именно они обычно контактируют с народом и записывают почти каждую просьбу электората, чтобы потом забыть о них…

Вот только подобное потребительское отношение к жителям КР не только отвращает последних от "слуг народа", но еще и показывает, что людей вновь использовали и выбросили, делает глухим к последующим заявлениям политиков. Более того, соцсети неоднократно доказывали свою эффективность, во-многом через них делалась даже последняя революция. К тому же те политики, которые активны в соцсетях, всегда на слуху у народа. Это значит, что решать проблемы и пользоваться поддержкой кыргызстанцев им гораздо легче. А не за решением ли проблем приходили в парламент и Горкенеш народные избранники? Однако происходящие в соцсетях наглядно показывает, что речь скорее идет об отстаивании собственных интересов.

Недооцененная сила соцсетей, или плевок в электорат

К слову, соцсети могли бы помочь и в решении конфликта, разразившегося сейчас в БКГ между градоначальниками и депутатами. И в выяснении отношений давно была бы поставлена точка, если бы у депутатов была налажена связь с электоратом. Ведь как известно, в КР гражданское общество решает судьбы законопроектов и мэров…

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что забыли про народ не только те, кто получил заветный мандат, но и представители оппозиции. Это касается "Реформы", "Социал-демократов" и "Ата Мекена", несмотря на то, что соцсети, по идее, должны быть их главной площадкой для диалога с властью и народом.

Но итог – почти все кандидаты "кинули" народ после выборов. Обещания и их реализация остались где-то далеко в лентах профилей. Люди в очередной раз чувствуют себя использованными и это однозначно аукнется новоизбранным "слугам народа".


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URL: https://www.vb.kg/410711
Теги:
население, партии, социальные сети, Кыргызстан, политика, #Выборы2021
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