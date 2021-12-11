Местный и импортный уголь реализуется не более 4 тысячи 500 сомов

Сотрудники антимонопольного органа сегодня проехали по точкам реализации угля. Были охвачены точки реализации угля по улице Мурманской и улице Алыкулова в Бишкеке.

В ходе мониторинга было установлено, что местный и импортный уголь реализуется не более 4500 сомов, что соответствует установленным ценам.

По итогам мониторинга цен на уголь в каждой точке реализации угля сотрудники провели разъяснительные работы и отметили необходимость соблюдения не только установленных цен на уголь, но и законодательства о защите прав потребителей и наличия измерительных приборов.