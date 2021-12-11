Во внутренних войсках МВД прошел День открытых дверей

Пресс-служба внутренних войск МВД сообщает, что сегодня, 11 декабря, на территории командования внутренних войск МВД прошел День открытых дверей для студентов Кыргызского государственного юридического университета и Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Перед началом мероприятия, военнослужащие командования, ветераны и студенты, а также близкие родственники почтили память первого Командующего Внутренними войсками МВД Кыргызской Республики генерал-майора Анарбека Шамкеева, возложив цветы к его памятнику.

После, студентам был продемонстрирован документальный фильм об истории и становлении Внутренних войск.

В продолжении мероприятия состоялась экскурсия по музею внутренних войск, казарменным помещениям и солдатской столовой. Участники ознакомились с условиями проживания, качеством питания, особенностями

службы и быта солдат.

В завершении, вниманию гостей были продемонстрированы элементы рукопашного боя, строевой подготовки подготовленными военнослужащими войсковых частей 702 и 714, а также показ видов стрелкового оружия и

боевой техники.