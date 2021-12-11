Подписан указ о мерах улучшения системы оплаты образовательных услуг

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О некоторых мерах по улучшению системы оплаты образовательных услуг и обеспечению прозрачности финансовой деятельности образовательных организаций".

Данный указ разработан в целях оказания поддержки студентам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам с детства, детям-инвалидам, гражданам из числа инвалидов I и II группы, обеспечения прозрачности финансовой деятельности данных образовательных организаций.

Сфера образования является одним из ключевых приоритетов государственной политики страны. Право каждого на образование закреплено в Конституции КР. Конституционное право на образование предполагает наличие разнообразных прав, свобод и обязанностей обучающихся. При этом обеспечение прав и потребностей обучающихся является задачей и обязанностью государства.

С начала распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введением на территории республики режима чрезвычайной ситуации (положения) увеличилось количество обращений студентов о снижении стоимости контрактов, предоставлении отсрочки по оплате за обучение, пересмотре системы оплаты.

Рост таких обращений прежде всего связан с тем, что в период пандемии многие семьи лишились источников дохода и не имели возможности оплачивать полную стоимость учебы.

В Кыргызстане функционируют 73 высших учебных заведения, из них 33 государственных и 40 негосударственных вузов. Контингент студентов вузов в 2020-2021 учебном году составляет 219 030 человек, из них 184 871 студентов обучаются в государственных и 34 159 в негосударственных вузах, 26 446 студентов обучаются на грантовой и 192 584 на контрактной основе.

Средняя стоимость обучения для граждан Кыргызской Республики в государственных вузах составляет 32 391 сом в год, для иностранных граждан - 48 876 сомов. В частных вузах средняя стоимость обучения для граждан Кыргызской Республики составляет 55 100 сомов в год, для иностранных граждан - 96 396 сомов.

Вместе с тем в республике насчитывается 153 средних профессиональных учебных заведения (спузы), из них 48 государственных, 44 - находящиеся в составе государственных вузов и 61 негосударственный спуз. Контингент студентов спузов в 2020-2021 учебном году составляет 95 991 студент, из них на бюджетной основе обучаются 11 685 студентов, на контрактной - 84 306 студентов.

Средняя стоимость обучения для граждан Кыргызской Республики в государственных спузах составляет 19 400 сомов в год, в частных она варьируется от 18 000 до 53 000 сомов.

В то же время среди категорий населения, нуждающихся в общественно-государственной заботе, особое место занимают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые в связи с отсутствием поддержки со стороны семьи и родственников на протяжении всей своей жизни сталкиваются с множеством трудностей.

Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, является социальной обязанностью государства.

Так, статья 27 Конституции Кыргызской Республики устанавливает, что государство заботится, воспитывает и обучает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 18 лет. При этом им создаются условия для получения бесплатного начального, среднего и высшего профессионального образования. Им оказывается социальное обеспечение.

К категории лиц, нуждающихся в создании условий для получения бесплатного образования, относятся также инвалиды с детства, дети-инвалиды, граждане из числа инвалидов I и II группы.

В законодательстве Кыргызской Республики об образовании для указанных категорий граждан предусмотрены определенные льготы при зачислении в высшие учебные заведения.

Однако для оказания реальной помощи указанным категориям граждан предпринимаемых мер недостаточно.

В целях оказания поддержки студентам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам с детства, детям-инвалидам, гражданам из числа инвалидов I и II группы, обеспечения прозрачности финансовой деятельности данных образовательных организаций, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Установить, что:

- тарифы на платные образовательные услуги в государственных образовательных организациях высшего и среднего

профессионального образования Кыргызской Республики на 2021–2022 учебный год не подлежат изменению в сторону увеличения для студентов, являющихся гражданами Кыргызской Республики, в последующие три учебных года;

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам с детства, детям-инвалидам, гражданам из числа инвалидов I и II группы ежегодно должны предоставляться квоты в количестве 5% от общего количества государственных образовательных грантов для образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики.

Кабинету министров в двухмесячный срок принять необходимые меры по:

- предоставлению студентам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики независимо от формы собственности, являющимся гражданами Кыргызской Республики, возможности оплачивать стоимость оказываемых платных образовательных услуг ежемесячно равными частями в течение 10 месяцев (по желанию студента);

- контролю исполнения государственными образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики сметы расходов и доходов, в том числе расходов по специальному счету;

- переходу государственных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики на обслуживание в банках с государственной долей участия.

Счетной палате повысить эффективность аудита целевого использования бюджетных и специальных средств государственными образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования и ежегодно до 1 апреля представлять в администрацию президента отчеты об аудите.

Генеральной прокуратуре осуществлять систематический надзор за исполнением законодательства в сфере образования, в том числе за целевым использованием средств, поступающих от оказания образовательных услуг, и ежегодно до 1 апреля представлять в администрацию президента соответствующую информацию.