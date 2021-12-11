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По факту похищения гражданина Турции задержана преступная группировка

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- Айжан Мамбеталиева
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ГКНБ КР совместно с СВР МВД в ходе расследования уголовного дела по факту похищения иностранного предпринимателя, гражданина Республики Турция "С.Д.", задержаны члены преступной группировки, вымогавшей 3 миллиона долларов, в состав которой входят сотрудники МВД КР, наши граждане и иностранцы.

В результате проведенных мероприятий установлено, что организатором похищения является "А.Б." - друг и бизнес-партнер турецкого предпринимателя, который нашел исполнителей и провел подготовительную работу.

Так, "С.Д." прибыл в Кыргызстан 1 декабря текущего года. В аэропорту Манас под предлогом проверки документов он был задержан и доставлен в отделение милиции аэропорта. Далее, угрожая пистолетом, у него отняли все ценности (деньги, часы, телефон, ноутбук и т.д.) и с мешком на голове вывезли в частный дом, где продержали 5 дней.

В последующем, похитители инсценировали переговоры с участием "А.Б." (организатор), в ходе чего снизили выкуп до 400 тысяч долларов, отпустили "С.Д". и оставили в качестве заложника "А.Б." (фактически таковым не являлся).

В настоящее время подозреваемые Х.А.Д., А.Б., Ж.Б. и начальник отдел на воздушном транспорте по обслуживанию (ОВТО) аэропорта "Манас" ГУВД Чуйской области П.Т. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/410719
Теги:
ГКНБ, похищение, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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