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В Бишкеке построят пожарно-спасательную часть

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что в Бишкеке в рамках сотрудничества Министерства чрезвычайных ситуаций, Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Программы развития ООН состоялась торжественная церемония закладки капсулы нового здания пожарно-спасательной части.

В церемонии приняли участие заместитель министра Министерства чрезвычайных ситуаций Акылбек Мазарипов, директор Корейского агентства международного сотрудничества в Кыргызстане Ли Джонг Су, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиз Чембрлен, Чрезвычайный и Полномоченный Посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ а так же первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов.

Строительство нового здания пожарно-спасательной части на территории Бишкека реализуется в рамках совместного проекта KOICA и ПРООН в сотрудничестве с корейскими экспертами и МЧС.

Всего в рамках проекта ПРООН планируется построить четыре новых здания пожарно-спасательных частей в городах Чолпон-Ата, Ош, Бишкек и в селе Сузак (Джалал-Абадской области), а также оснастить их новейшими оборудованиями и противопожарной техникой.


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URL: https://www.vb.kg/410723
Теги:
Джалал-Абадская область, Южная Корея, строительство, Бишкек, МЧС, ПРООН
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