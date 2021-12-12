В Бишкеке построят пожарно-спасательную часть

Пресс-центр МЧС сообщает, что в Бишкеке в рамках сотрудничества Министерства чрезвычайных ситуаций, Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Программы развития ООН состоялась торжественная церемония закладки капсулы нового здания пожарно-спасательной части.

В церемонии приняли участие заместитель министра Министерства чрезвычайных ситуаций Акылбек Мазарипов, директор Корейского агентства международного сотрудничества в Кыргызстане Ли Джонг Су, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиз Чембрлен, Чрезвычайный и Полномоченный Посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ а так же первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов.

Строительство нового здания пожарно-спасательной части на территории Бишкека реализуется в рамках совместного проекта KOICA и ПРООН в сотрудничестве с корейскими экспертами и МЧС.

Всего в рамках проекта ПРООН планируется построить четыре новых здания пожарно-спасательных частей в городах Чолпон-Ата, Ош, Бишкек и в селе Сузак (Джалал-Абадской области), а также оснастить их новейшими оборудованиями и противопожарной техникой.