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Начальник ОВД Чуйского района встретился с жителями шести сел

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- Айжан Мамбеталиева
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Начальник ОВД Чуйского района Эрлан Исмаилов встретился с жителями Ибраимовского айыл окмоту в доме культуры села Кошой. Подполковник милиции Эрлан Исмаилов встретился с жителями сел Кошой, Султан, Кызыл-Аскер, Ленин-Жол, Кара-Ой и Талды-Булак, которые относятся в Ибраимовскому айыл окмоту.

На данном мероприятие приняли участие представители районной государственной администрации, местное самоуправление и более 100 местных жителей, активистов также аксакалов данных сел.

Руководителем районной милиции были предоставлены информации о проделанной работе сотрудников милиции по предотвращению преступлений и правонарушений на территории данных сел, новых кодексах вступивших в силу с 1 декабря текущего года. Кроме того были доведены до сведения местных жителей указы президента и выслушаны накопившиеся социальные вопросы местных жителей как о работе сотрудник милиции так и других государственных органов.

В свою очередь руководителем районной милиции были даны рекомендации по безопасности своих имуществ в том числе и содержащегося у них скота.

Особое внимание руководитель районной милиции также обратил на соблюдения правил дорожного движения и призвал граждан соблюдать ПДД и скоростной режим также проводить разъяснительные работы со своими детьми в целях предотвращения дорожно-транспортных пришествий с участием несовершеннолетних.


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URL: https://www.vb.kg/410724
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, ПДД, Чуйская область
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