Завершилась Неделя одного спектакля, организованная Чуйским театром

Завершилась Неделя одного спектакля, организованная Чуйским областным театром. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Неделя была организована в честь дня рождения Чынгыза Айтматова и профессионального праздника писателей страны.

Учащиеся и их учителя средней школы №88 имени Камбаралы Бобулова в Бишкеке посмотрели спектакль "Прощай, Гульсары!" в трех сеансах. К ним приехали автор инсценировки, заслуженный деятель культуры республики Абибилла Пазылов и режиссер постановки, заслуженный артист КР Таалай Касымалиев, чтобы рассказать детям об особенностях творчества мастера слова.

По словам главного администратора Чуйского областного театра Эркины Маселовой, в рамках Недели артисты показали "Прощай, Гульсары" восемь раз с привлечением зрителей из числа студентов трех вузов, одного колледжа, а также школьников одной общеобразовательной школы столицы.

В ближайшем времени постановку и новые спектакли театра увидят жители и других регионов Кыргызстана.