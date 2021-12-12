Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.90 - 96.30

Завершилась Неделя одного спектакля, организованная Чуйским театром

144  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершилась Неделя одного спектакля, организованная Чуйским областным театром. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Неделя была организована в честь дня рождения Чынгыза Айтматова и профессионального праздника писателей страны.

Учащиеся и их учителя средней школы №88 имени Камбаралы Бобулова в Бишкеке посмотрели спектакль "Прощай, Гульсары!" в трех сеансах. К ним приехали автор инсценировки, заслуженный деятель культуры республики Абибилла Пазылов и режиссер постановки, заслуженный артист КР Таалай Касымалиев, чтобы рассказать детям об особенностях творчества мастера слова.

По словам главного администратора Чуйского областного театра Эркины Маселовой, в рамках Недели артисты показали "Прощай, Гульсары" восемь раз с привлечением зрителей из числа студентов трех вузов, одного колледжа, а также школьников одной общеобразовательной школы столицы.

В ближайшем времени постановку и новые спектакли театра увидят жители и других регионов Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410729
Теги:
дети, театр, Чуйская область, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  