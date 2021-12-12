Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBA

Дмитрий Бивол встретился на ринге с Умаром Саламовым в бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Поединок прошел 11 декабря в Екатеринбурге. Об этом сообщает Sport-express.

Поединок продлился все 12 раундов. По итогам боя Бивол одержал победу единогласным судейским решением.

Для Бивола это была вторая защита титула суперчемпиона мира по версии WBA Super.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 году в Токмоке. Является мастером спорта России международного класса, серебряным призером Летней Универсиады (2013), чемпионом Всемирных игр боевых искусств (2013), бронзовым призером чемпионата мира по боксу среди юношей (2008) в любителях.

Среди профессионалов действующий суперчемпион мира по версии WBA, интерконтинентальный чемпион по версии WBA и чемпиона США по версии WBC-USNBC в полутяжелом весе.