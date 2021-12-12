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Кыргызстанцев приглашают на учебу в Венгрию

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- Айжан Мамбеталиева
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Объявление о конкурсном отборе граждан Кыргызстана для обучения в высших учебных заведениях Венгрии на 2022-2023 учебный год.

Министерство образования и науки в соответствии с меморандумом "О взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызстана и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по сотрудничеству в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2022-2024 годы" объявляет о начале конкурсного отбора на обучение в высших учебных заведениях Венгрии на 2022-2023 учебный год.

Ежегодно в соответствии с вышеуказанным меморандумом в рамках венгерской правительственной стипендиальной программы Stipendium Hungaricum Scholarship Program выделяются гранты для обучения в ВУЗах Венгрии на венгерском или английском языках (бакалавриат, одноуровневая магистерская программа, магистратура и докторантура).

Данные гранты выделяются в рамках венгерской правительственной стипендиальной программы Stipendium Hungaricum Scholarship Program, которая управляется Общественным фондом Темпус, Венгрия (TPF) .

Регистрация и участие в конкурсных испытаниях бесплатны.

В предварительном конкурсном отборе могут принять участие:

– граждане Кыргызской Республики;

– кандидаты, родившиеся до 31 августа 2004 года, т.е. кто по состоянию на 31 августа 2022 года достигнет 18-ти полных лет;

– кандидаты, успешно подавшие заявку, заполнившие все поля и загрузившие все требуемые документы в онлайн-системе программы "Stipendium Hungaricum Scholarship Programme" (https://apply.stipendiumhungaricum.hu) до 23:59 часов 14 января 2022 года и в онлайн-системе кыргызской стороны (student.edu.gov.kg) до 23:59 часов 15 января 2022 года и прошедшие техническую проверку в обеих системах.

Перечень необходимых документов для загрузки в онлайн-систему кыргызской стороны:

Актуальное резюме на русском и английском языках;

Документ об образовании - ОБЯЗАТЕЛЬНО с выведенным средним баллом (Копия аттестата/диплома. В случае, если кандидат еще учится - табель/транскрипт с выведенным средним баллом);

Документ, подтверждающий уровень знания английского языка за последний год (TOEFL или IELTS). В случае отсутствия, допускается загрузка результатов пробного теста TOEFL или IELTS;

План исследования (Research plan) – только для программ магистратуры и докторантуры;

Рекомендательное письмо;

Копии сертификатов, дипломов, почетных грамот, статей, научных публикаций, а также иных документов о достижениях кандидата (при наличии);

Медицинская справка 086 (либо справка для выезжающих на обучение за рубеж);

Справка об отсутствии ВИЧ/СПИД;

Справка о несудимости;

Справка о составе семьи;

Копия национального паспорта (ID-card) (Лицам, не достигшим 18 лет и еще не получившие паспорт - Свидетельство о рождении);

Копия паспорта для выезда за рубеж (загранпаспорт) (при наличии).

Перечень необходимых документов для загрузки в онлайн-систему программы "Stipendium Hungaricum Scholarship Programme" доступен на сайте https://stipendiumhungaricum.hu

На 2022-2023 учебный год доступно 200 мест по следующим направлениям:

Программы бакалавриата – 100 мест по направлениям: сельскохозяйственные науки, искусство и гуманитарные науки, социальные науки, компьютерные науки и информационные технологии, экономические науки, инженерные науки, медицина, педагогические науки, спортивные науки, естественные науки, искусство и художественное образование;

Программы магистратуры – 50 мест по направлениям: сельскохозяйственные науки, искусство и гуманитарные науки, социальные науки, компьютерные науки и информационные технологии, юридические науки, экономические науки, инженерные науки, медицина и здравоохранение, педагогические науки, спортивные науки, естественные науки, и искусство;

Одноуровневая магистерская программа - 30 мест по направлениям: сельскохозяйственные науки, инженерные науки, медицина и здравоохранение, искусство;

Для получения полной докторской степени в любой интересующей области - 20 мест.

Стипендиатам программы предоставляются:

Бесплатное обучение;

Ежемесячная стипендия для программ бакалавриата, магистратуры и одноуровневой магистерской программы оставляет 43 700 форинтов, для программ докторантуры – 140 000 форинтов для первого этапа обучения (4 семестра) и 180 000 форинтов для второго этапа (4 семестра);

Место в общежитии либо сумма до 40 000 форинтов в месяц в счет оплаты съемного жилья;

Медицинская страховка согласно венгерскому законодательству.

Расходы по получению визы, а также транспортные и иные расходы покрываются участниками стипендиальной программы самостоятельно.

В первый год обучения (первые два семестра) стипендиаты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры, обязуются посещать занятия по предмету "Венгерский язык как иностранный" в своем университете, с последующей итоговой сдачей экзамена по предмету в конце второго семестра.

В случае, если стипендиаты не смогут успешно сдать итоговый экзамен по венгерскому языку, размер их ежемесячной стипендии будет сокращен до 30 000 форинтов. В случае, если стипендиаты откажутся от посещения занятий по предмету "Венгерский язык как иностранный", они будут лишены ежемесячной стипендии.

Условия участия для программ бакалавриата, магистратуры и одноуровневой магистерской программы доступны по ссылке: https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/BA_MA_OTM_Call_for_Applications_2022_2023_final.pdf

Условия участия для программ докторантуры доступны по ссылке: https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/PhD_Call_for_Applications_2022_2023_final.pdf

Регистрация и подача документов для венгерской стороны осуществляется в онлайн-системе программы Stipendium Hungaricum Общественного фонда Темпус https://apply.stipendiumhungaricum.hu для кыргызской стороны – в онлайн-системе student.edu.gov.kg

Кандидатам необходимо:

зарегистрироваться в онлайн-системе https://apply.stipendiumhungaricum.hu заполнить формы, а также загрузить все требуемые документы до 23:59 часов 14 января 2022 года;

зарегистрироваться в онлайн-системе student.edu.gov.kg и загрузить все требуемые документы до 23:59 часов 15 января 2022 года.

Заявки, содержащие неполный пакет документов, а также заявки от кандидатов, родившихся позже 31 августа 2004 года, будут автоматически отклонены!

Подробная информация по программе Stipendium Hungaricum, включая требования к документам, сроки подачи заявок и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, размещена на сайте - https://stipendiumhungaricum.hu


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URL: https://www.vb.kg/410732
Теги:
Министерство образования, образование, студенты, Венгрия, Кыргызстан
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