Эрмитаж представил выставку работ представителей модной фотографии

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге открыл в главном штабе экспозицию об истории модной фотографии, на которой представлены работы почти двух десятков культовых авторов, в числе которых - Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Херб Ритц. Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС".

Фотографии для выставки предоставлены Фондом Still Art, который управляет на сегодняшний день самым масштабным в России собранием западной модной фотографии XX-XXI вв. "Эрмитаж много занимается историей костюма (то есть модой) и любит делать выставки фотографии. Сегодня эти течения сошлись с помощью прекрасной коллекции и очень тщательного отбора знаковых образов", - приводятся в пресс-службе музея слова его генерального директора Михаила Пиотровского.

Выставка "Красота и стиль. История модной фотографии из собрания Фонда Still Art" подготовлена в рамках проекта "Эрмитаж 20/21". Ее открытие стало частью программы Дней Эрмитажа, ежегодно проводимых в честь покровительницы музея святой Екатерины. Экспозиция будет доступна по 13 марта 2022 года.