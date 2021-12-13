Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.90 - 96.30

Эрмитаж представил выставку работ представителей модной фотографии

240  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге открыл в главном штабе экспозицию об истории модной фотографии, на которой представлены работы почти двух десятков культовых авторов, в числе которых - Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Херб Ритц. Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС".

Фотографии для выставки предоставлены Фондом Still Art, который управляет на сегодняшний день самым масштабным в России собранием западной модной фотографии XX-XXI вв. "Эрмитаж много занимается историей костюма (то есть модой) и любит делать выставки фотографии. Сегодня эти течения сошлись с помощью прекрасной коллекции и очень тщательного отбора знаковых образов", - приводятся в пресс-службе музея слова его генерального директора Михаила Пиотровского.

Выставка "Красота и стиль. История модной фотографии из собрания Фонда Still Art" подготовлена в рамках проекта "Эрмитаж 20/21". Ее открытие стало частью программы Дней Эрмитажа, ежегодно проводимых в честь покровительницы музея святой Екатерины. Экспозиция будет доступна по 13 марта 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410739
Теги:
выставка, искусство, Россия, культура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  