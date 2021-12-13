В "Надежде" ждут чуда

Стемнело. Валил снег. Алтынай стояла у перекрестка - делала шаг вперед и тут же одергивала себя. Ее трясло от холода. Красная демисезонная куртка едва сходилась на округлившемся животе.

- Дочка, что с тобой? Помощь нужна? - высокий старик аккуратно взял девушку под локоть и отвел в сторону от мчащихся машин. Это был бездомный, который просил денег у дороги. Алтынай разрыдалась.

- Сегодня к нам поедешь, у нас тепло. А завтра что–нибудь придумаем, - сказал старик.

Ночевала Алтыша в крохотной комнатке, которую снимают несколько бездомных в районе Ошского базара.

- Там и правда было тепло. И не грязно. А утром дедушка дал мне телефон, и я позвонила в приют для беременных "Надежда".

Сейчас девушка живет там, но ей нужна помощь.

Жизнь Алтынай - пазл, в котором много белых пятен. О себе она рассказывает мало и с большой неохотой. Все время ищет тишины и уединения, иногда кладет на лицо подушку и прячется от мира.

- Одноклассники меня бы сейчас не узнали. В школе всегда была в центре внимания, везде участвовала, всем помогала. Это я после поездки к маме в Грузию поменялась, - она замолкает и закрывает глаза, словно еще раз проживает события. - В общем, мама для меня умерла. Хоть она и есть, живет и радуется. Папы тоже нет. Меня бабушка воспитывала, но она умерла четыре года назад. Какое–то время жила у дяди, но и он сказал, что я взрослая, должна самостоятельно строить жизнь. Думала, что мы с мамой сможем помогать друг другу, работать. Но...

Вернувшись в Кыргызстан, Алтынай попросила кров у родственников, но получила отказ.

- Тетя сказала: "Лучше бы ты не возвращалась. Твоя мать - позор нашего рода. И ты тоже". Я сняла комнатку, летом продавала шоро, потом устроилась в швейный цех. Так и жила. Познакомилась с парнем, стали встречаться. Я забеременела, а он сказал, что женат и у него вообще не может быть детей. Перестал звонить. А я и не настаивала, боялась, что он меня силой заставит пойти на аборт, - вспоминает Алтынай.

Из швейного цеха Алтынай уволили, узнав о ее положении. Платить за съемную квартиру стало нечем, девушка оказалась на улице.

Алтынай - первая беременная в приюте, которой необходимо поработать с психотерапевтом.

- Но сначала нашу царевну Несмеяну нужно просто отогреть. Полюбить такой, какая она есть, - ранимой, испуганной, колючей. Видно же, как она расцветает от самой маленькой похвалы или теплого слова поддержки. А с каким счастьем уплетает яблоки, которые ей теперь покупает бездомный, который ее отогрел, - рассказала руководитель приюта Елена Иванова.

Работа с психотерапевтом, а также ведение непростой беременности требуют больших денег. Приют "Надежда" существует только на пожертвования простых людей, поэтому такие расходы покрыть не может. Нужна ваша помощь!

Передать помощь просто:

перечислить на ЭЛСОМ (KISB) 050824814 (если делать это через приложение, то необходимо ввести код агента 12129);

принести в приют. Он находится по адресу: Жибек Жолу, 497. Пересекает улица Тоголока Молдо.