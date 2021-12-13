Новое руководство ПСК "Дастан" оплатило задолженность трехлетней давности

Институт бизнес омбудсмена сообщает, что еще 26 июня 2019 года субъект бизнеса подписал договор с Филиалом ОАО "ТНК "Дастан" - ПСК "Дастан" по поставке полиэтиленовых труб на сумму 126 тысяч сомов. Предприниматель полностью выполнил свою часть обязательств, но не мог получить оплату по договору несмотря на то, что ПСК "Дастан" предоставила гарантийное письмо по оплате в течение одного календарного месяца, а затем - еще два подобных письма. Однако в последующие 3 года оплата так и не была произведена.

После многочисленных попыток получить оплату, в сентябре 2021 года руководитель компании-поставщика подал жалобу бизнес-омбудсмену. Жалоба предпринимателя соответствовала установленным критериям, бизнес-омбудсмен принял ее на рассмотрение, и сотрудники секретариата начали процесс переговоров с руководством ПСК "Дастан" по предмету жалобы и возможным способам ее решения.

По итогам переговоров ПСК "Дастан", несмотря на финансовые трудности, приняла на себя обязательства ежемесячных выплат с полной оплатой задолженности в течение одного календарного года, и предприниматель уже получил первый платеж. Бизнес-омбудсмен благодарит директора ПСК "Дастан" У.Барыктабасова за оперативность, профессионализм и сотрудничество в вопросе защиты прав и законных интересов бизнеса.

Бизнес-омбудсмен - уполномоченное правительством лицо по защите прав, свобод и законных интересов предпринимателей и субъектов бизнеса.

Обратиться за консультацией и подать жалобу бизнес-омбудсмену на действия (бездействие, решения) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и их должностных лиц можно через веб-сайт www.boi.kg, по электронной почте aryz@boi.kg и по телефону: 0222 911330.