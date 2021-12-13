На свадьбе жених приревновал невесту к Нурлану Насипу и устроил драку

В соцсетях появилось видео, в котором жених на свадьбе устроил драку из-за эстрадного певца Нурлана Насипа. Дело в том, что певец выступал на свадьбе молодожен, но в середине мероприятия к нему подошла невеста, обняла его и начала целовать в щеку. Жених насильно вырвал ее, и она в ответ агрессивно толкнула его. Потом началась драка жениха с другим молодым мужчиной. Гости начала разнимать дерущихся, тамада стал успокаивать их и призвал супружескую пару к примирению. Далее жених с невестой на громких тонах стали выяснять отношения. Многие пользователи фейсбука осудили поведение девушки. "Замужней женщине стоило бы быть скромнее",- написали некоторые пользователи интернета.