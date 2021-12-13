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Сабина Ибраимова стала обладательницей 3-й премии юбилейной "Романсиады"

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстанка Сабина Ибраимова стала обладательницей 3-й премии XXV Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада".

Двадцатилетняя исполнительница – одна из победителей "Среднеазиатской Романсиады", которая была организована в октябре нынешнего года представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике. Сабине выпала честь представлять Кыргызстан в финале XXV юбилейного Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада" в Москве. Праздник прошел в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Его прямую трансляцию можно было увидеть вчера на YouTube.

Конкурсантам предстояло спеть классический, современный и салонный романсы. Сабина Ибраимова в первом туре исполнила романс Петра Булахова на стихи Михаила Лермонтова "В минуту жизни трудную", во втором туре - романс на стихи Алексея Ольгина и музыку Анатолия Кальварского "Я вам совсем не нравлюсь", а в третьем - произведение Ильи Жака в обработке Давида Ашкенази на стихи Бориса Тимофеева "Белая ночь". В итоге студентка Государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева стала обладательницей 3-й премии этого престижного конкурса.


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URL: https://www.vb.kg/410756
Теги:
конкурс, Россия, Россотрудничество, Москва
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