В Бишкеке задержали грабителя, укравшего мобильный телефон

В Бишкеке задержали грабителя, укравшего телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Сообщается, что 9 декабря 2021 года в УВД Октябрьского района Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Ш.А., который сообщил, что примерно в 04:00 часов ночи в жилмассиве "Кара-Жыгач" некий незнакомец, применив физическую силу отобрал у него мобильный телефон марки "Redmi NOTE-8" стоимостью 15 тысяч сомов и деньги в размере 1 тысячи 200 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 206 (Грабеж) УК.

Оперативниками криминальной милиции УВД Октябрьского района был установлен и задержан на территории города Бишкек, подозреваемый в совершении грабежа - Ж.Ж. 1998 года рождения. Его доставили в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Кроме этого, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.