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В Бишкеке отметили Международный день по борьбе с коррупцией

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- Айжан Мамбеталиева
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В образовательных организациях Свердловского района столицы прошли мероприятия, посвященные Международному дню по борьбе с коррупцией.

Для слушателей были проведены классные часы, круглые столы, беседы, диктанты, эссе, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет и видеороликов. Учащиеся начальной школы прочли произведения, в которых поднимаются вопросы коррупции.

Неделя мероприятий завершилась большим районным конкурсом: "Мы против коррупции!", который проведен на базе ГУВК № 66 с участием руководителя Бишкекского представительства антикоррупционного делового совета Б. Ашимова.

В завершении конкурса победителям вручены Почетные грамоты.


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URL: https://www.vb.kg/410760
Теги:
коррупция, Свердловский район, Бишкек, мэрия
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