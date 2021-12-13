В Бишкеке отметили Международный день по борьбе с коррупцией

В образовательных организациях Свердловского района столицы прошли мероприятия, посвященные Международному дню по борьбе с коррупцией.

Для слушателей были проведены классные часы, круглые столы, беседы, диктанты, эссе, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет и видеороликов. Учащиеся начальной школы прочли произведения, в которых поднимаются вопросы коррупции.

Неделя мероприятий завершилась большим районным конкурсом: "Мы против коррупции!", который проведен на базе ГУВК № 66 с участием руководителя Бишкекского представительства антикоррупционного делового совета Б. Ашимова.

В завершении конкурса победителям вручены Почетные грамоты.