В Бишкеке отметили Международный день по борьбе с коррупцией

В образовательных организациях Свердловского района столицы прошли мероприятия, посвященные Международному дню по борьбе с коррупцией.
Для слушателей были проведены классные часы, круглые столы, беседы, диктанты, эссе, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет и видеороликов. Учащиеся начальной школы прочли произведения, в которых поднимаются вопросы коррупции.
Неделя мероприятий завершилась большим районным конкурсом: "Мы против коррупции!", который проведен на базе ГУВК № 66 с участием руководителя Бишкекского представительства антикоррупционного делового совета Б. Ашимова.
В завершении конкурса победителям вручены Почетные грамоты.