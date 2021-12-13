В Ыссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 7 июля этого года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района обратилась жительница села Новопокровка Б.К., 1982 года рождения с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в конце мая арендовал у нее строительные леса в количестве более 200 штук на общую сумму 40 тысяч сомов в месяц, при этом мужчина оплатил только 20 тысяч сомов и по настоящее время скрываясь от заявительницы не оплачивает аренду и не возвращает строительные леса.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан Т.К.,1984 года рождения.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Все обстоятельства выясняются. Досудебное производство продолжение.