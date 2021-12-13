Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.90 - 96.30

В Ыссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве

332  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 7 июля этого года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района обратилась жительница села Новопокровка Б.К., 1982 года рождения с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в конце мая арендовал у нее строительные леса в количестве более 200 штук на общую сумму 40 тысяч сомов в месяц, при этом мужчина оплатил только 20 тысяч сомов и по настоящее время скрываясь от заявительницы не оплачивает аренду и не возвращает строительные леса.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан Т.К.,1984 года рождения.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Все обстоятельства выясняются. Досудебное производство продолжение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410764
Теги:
ГУВД, кража, мошенничество, Чуйская область, Ысык-Атинский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  