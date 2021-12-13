Сотрудникам ГУОБДД вернули жезлы для остановки водителей. Это правильно?

Пресс-служба Главного управления обеспечения дорожной безопасности (ГУОБДД) 10 декабря сообщила, что, из-за роста аварий на дорогах, сотрудникам Патрульной милиции вернут жезлы для остановки машин.

Как пояснили в ведомстве, изменения вносят в сентябрьский приказ МВД, когда жезлы у патрульных забрали. В ведомстве добавили, что жезлы патрульным вернули по той причине, что "останавливать вручную вызывает неудобство для патрульных" и для профилактики дорожного движения в Бишкеке и Оше. Именно в этих двух городах работают патрульные.

"При остановке жезлом первоначальный жест сотрудника патрульной должен быть направлен на останавливаемого водителя, с указанием ему места остановки. Все требования об остановке должны быть четкими и понятными для участников движения", - сообщили в ГУОБДД.

После того, как водитель остановится у обочины, к нему должен подойти тот сотрудник, который остановил машину. Второй патрульный должен следить за работой напарника, чтобы избежать "противоправных проявлений".

VB.KG решил выяснить, что по поводу возвращения жезлов сотрудникам ГУОБДД думают наши читатели. Действительно ли это было необходимо и поможет изменить ситуацию на дорогах республики?