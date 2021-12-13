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В Чуйской области задержаны подозреваемые по факту грабежа

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился 25-летний житель Бишкека, с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 5 декабря этого года примерно в 5 часов 40 минут находясь в селе Аламудун на пересечении улицы Панфилова-Чугуева применив физическую силу отобрали у него мобильный телефон марки "Редми" и денежные средства в размере 2 тысячи 500 сомов и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Аламудунского района согласно статье 206 (Грабеж) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанного факта были установлены и доставлены в ОВД района 24-летний А.Д., 26-летний Т.Ф., 27-летний У.Р.

В настоящий момент задержанные водворены в ИВС.

Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению причастности вышеуказанных лиц к другим аналогичным фактам преступления совершенных на территории Аламединского района и Чуйской области. На сегодняшний день установлены два факта по ним проводятся следственные мероприятия. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/410767
Теги:
Аламудунский район, грабеж, Чуйская область, ГУВД
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