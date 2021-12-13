Журналисты осуждают попытки Талибана ограничить роль женщин в СМИ

В Афганистане журналисток просят носить хиджаб, а телеканалам рекомендуют прекратить показывать драмы с участием женщин-актеров.

Афганские журналисты и правозащитники осудили изданные правительством Талибана в Афганистане "религиозные рекомендации", ограничивающие роль женщин на телевидении, поскольку исламисты пытаются наложить запрет на СМИ.

Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока в ноябре призвало вещательные компании прекратить показ драм и сериалов с участием женщин-актрис.

Ведомство также запретило вещателям показывать фильмы и программы, которые "противоречат исламским или афганским ценностям", и попросило женщин-тележурналистов носить хиджаб на работе.

Zan TV, первый афганский канал, где работают исключительно женщины-продюсеры и репортеры, написал в Twitter, что подобные руководящие принципы угрожают свободе СМИ и сокращают присутствие женщин-журналистов.

Талибы нечетко трактуют хиджаб - он может варьироваться от платка, закрывающего волосы, до полного покрытия тела. При этом большинство афганских женщин уже носят головные платки.

Попытка регулировать деятельность СМИ предпринимается спустя три месяца после возвращения талибов к власти. Худжатулла Муджадиди, член-учредитель Федерации афганских журналистов, сказал, что эти рекомендации (от Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока – ред.) заставят "некоторые СМИ, особенно телевидение, прекратить работу".

Многие шоу, созданные для заполнения телевизионного расписания, в частности, мыльные оперы, производимые в Индии и Турции, будут считаться неприемлемыми в соответствии с руководящими принципами, что затруднит каналам создание достаточного объема продукции для удержания аудитории. Индийские мыльные оперы очень популярны среди афганских масс.

Представитель министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока назвал предлагаемые ведомством меры "религиозными рекомендациями", а не правилами. Однако Кари Абдул Саттар Саид, пресс-секретарь премьер-министра Талибана, несколькими днями ранее обвинил афганские СМИ во "вражеской пропаганде" и заявил, что с ними следует обращаться жестко.

Аслия Ахмадзай, журналистка в изгнании, считает, что представительницы СМИ "почувствуют себя под угрозой" из-за этих мер. Другой афганский журналист в изгнании, пожелавший остаться неизвестным, назвал эти рекомендации "первым шагом к полному запрету телевидения, как в 90-е годы".

Во время пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах в Афганистане не существовало никаких СМИ - исламисты запретили телевидение, фильмы и большинство других форм развлечений, считая их аморальными.

Несмотря на то, что талибы уверяли, что на этот раз они будут править более умеренно, они ввели дресс-код для женщин в университетах. СМИ также сообщали, что, несмотря на обещания поддерживать свободу прессы, члены Талибана избили и преследовали нескольких афганских журналистов, освещавших протесты, вызванные этими ограничениями.

Организация Human Rights Watch осудила такие руководящие принципы.

"Новые правила работы СМИ и угрозы в адрес журналистов демонстрируют усиление попыток заставить замолчать любую критику правления талибов", - сказала Патриция Госсман, помощник директора организации по Азии.

Многие журналисты живут в страхе из-за угроз, отметила HRW. В заявлении также утверждалось, что "должностные лица Талибана... требовали от журналистов представлять все репортажи на утверждение перед публикацией".